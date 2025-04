Por la novena fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima venció por la mínima a Los Chankas gracias a Hernán Barcos, quien fue el encargado de cambiar por gol el penal que cobró el árbitro Augusto Menéndez en el segundo tiempo. Decisión que fue muy criticada por el plantel del conjunto de Andahuaylas, como por ejemplo el capitán José Manzaneda, quien aseguró que fueron perjudicados por una falta que no existió.

Tres días después del partido, la Liga 1 reveló los audios de la conversación entre el juez principal y los encargados del VAR: "Al minuto 62, un atacante del equipo azul y blanco ingresa al área e intenta eludir al portero, pero este, en su acción de disputar el balón, llega a trabar al atacante (...) El VAR, en su chequeo protocolar, detecta que el portero realiza una zancadilla al atacante, por lo que decide llamar al árbitro a una revisión de campo y este, al analizar las imágenes, decide sancionar la acción con un tiro penal y amarilla al arquero".

PUEDES VER: La explicación del gol anulado a Kevin Quevedo por offside pese a que tenía un rival delante

Luego de la explicación, se puede escuchar el diálogo entre el árbitro principal del encuentro, Augusto Menéndez, con Milagros Arruela (VAR) y Alberth Alarcón (AVAR). La encargada del VAR fue quien se dio cuenta del posible contacto de Franco Saravia a Kevin Quevedo e invitó al juez a que se acerque al monitor para revisar las imágenes.

"Posible DOGSO, para él no es dice, vamos a revisarlo. Dice que hay disputa de balón. Vamos a revisar esa acción, si es que existe falta o no, por favor. La close up está perfecta, quiero ver si es que hay falta o no. El de Alianza juega claramente el balón. Sí, hay una acción de disputa (...) Tenemos a un jugador de Alianza que juega claramente el balón, ¿si? El guardameta va a velocidad. Hay un contacto que es la rodilla con el pie del atacante (...) El que llega a jugar el balón claramente primero es el atacante, el guardameta nunca juega el balón. Existe un contacto que el atacante evita evitar el contacto y veo imprudencia del guardameta. La rodilla en el pie del atacante. La infracción se ve dentro del área", señaló Milagros Arruela.

Finalmente, el juez principal Augusto Menéndez tomaría la decisión de cobrar penal a favor de Alianza Lima: "Veo claramente el contacto. Quiero ver si ahí toca el balón el guardameta, no hay. Juega claramente el atacante y hay una falta dentro del área. Para mí, tengo penal acá. Amarilla para el portero".

¿Qué dijo José Manzaneda sobre Augusto Menéndez tras el Alianza Lima vs Los Chankas?

El capitán de Los Chankas explotó contra Augusto Menédez tras la derrota en Matute: "Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal. Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga. El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa. Estamos disconformes con el accionar del árbitro porque nos malogra todo lo que hemos trabajado en la semana".