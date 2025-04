Este sábado 19 y domingo 20 de abril se llevarán a cabo los partidos de vuelta de los playoffs de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 que tendrán los partidazos entre Atlético Atenea vs San Martín, CS Italiano vs Alianza Lima, Deportivo Soan vs Regatas Lima y Rebaza Acosta vs Universitario.

Es por ello que todos los hinchas del vóley se preguntan cuánto están las entradas para ver el vóley. El precio van desde los 20 soles en general hasta preferente occidente que está valorizado en 50 soles y que pueden ser adquiridos en la página web de Joinnus. Es preciso resaltar que todos los aficionados que asistan al Polideportivo de Villa El Salvador deberán llevar sus entradas impresas para ingresar al coliseo sin problemas.

Entradas playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlos?

Las entradas para los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 van desde los 20 hasta los 50 soles.

General : 20 soles

: 20 soles Preferente sur : 30 soles

: 30 soles Preferente norte : 30 soles

: 30 soles Preferente oriente : 40 soles

: 40 soles Preferente occidente: 50 soles.

¿Dónde comprar las entradas de los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

Las entradas para los partidos de vuelta de los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 pueden ser adquiridas en la página web de Joinnus.

Programación de los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25

Sábado 19 de abril

Atlético Atenea vs San Martín

Hora: 5.00 p. m.

Círcolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 20 de abril

Deportivo Soan vs Regatas Lima

Hora: 3.15 p. m.

Rebaza Acosta vs Universitario

Hora: 5.00 p. m.

¿Dónde ver los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 estarán a cargo de Latina Televisión (canal 2) y Movistar Deportes (canal 03 y 703 en HD). También puedes seguirlos a través de sus canales de YouTube.