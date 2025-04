El periodista deportivo Erick Osores sorprendió al presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, con una propuesta inesperada en medio de la crisis que atraviesa el conjunto rimense. La situación actual ha generado descontento entre los hinchas, quienes piden cambios drásticos en la institución.

La reciente derrota de Sporting Cristal ante Bolívar por 3-0 en la Copa Libertadores ha intensificado la presión sobre la directiva. Osores, en su programa de YouTube ‘Erick y Gonzalo’, expresó que los aficionados ya no quieren a Raffo ni a la gestión actual, y sugirió que el directivo debería considerar una salida del club.

Erick Osores propone a Joel Raffo invertir en Deportivo Municipal

En un giro inesperado, Osores ofreció a Raffo la oportunidad de invertir en Deportivo Municipal, un club que también enfrenta serios problemas económicos. "Se lo digo en serio. Nosotros podríamos gestionar el cambio de estatutos y a Municipal sí le viene bien un inversionista. Puede parecer una broma pero no lo es, lo digo de verdad y de corazón. Yo lo rescataría, al inversionista", afirmó el comunicador.

La situación de Sporting Cristal es crítica. La afición ha manifestado su descontento tras la derrota en Bolivia, lo que ha llevado a muchos a exigir la salida del presidente y del cuerpo técnico. Osores, reconociendo el descontento general, propuso que Raffo considere su futuro en el club y explore nuevas oportunidades en Deportivo Municipal.

“El hincha de Cristal no quiere más a Joel Raffo, a Innova ni a gente que no esté identificada con su club”, comentó Osores, dejando claro que la situación actual no es sostenible. La propuesta de Osores no solo busca un cambio en la dirección de Sporting Cristal, sino también una posible solución para Deportivo Municipal, que ha estado lidiando con problemas financieros y de gestión.

PUEDES VER: Fabián Bustos podría dejar Universitario y ser flamante DT de equipo que es último en la Copa Libertadores 2025

Osores y su visión para Deportivo Municipal

Erick Osores enfatizó que la llegada de Joel Raffo a Deportivo Municipal podría ser beneficiosa. “Él es un hombre de fútbol que en Sporting Cristal ha querido poner su negocio y que funcione, pero creo que a todas vistas no le ha resultado”, afirmó. La idea de un inversionista en Municipal podría ayudar a reestructurar el club y mejorar su situación económica.

El periodista también abordó la posibilidad de que Raffo implemente un modelo de negocio diferente en Municipal, uno que no esté sujeto a las mismas presiones que enfrenta en Cristal. “Quizás no funcione a Innova Sports comprar Municipal, pero yo cumplo con decirlo. Si él quiere tener un club popular, Municipal es una marca tradicional”, sostuvo.