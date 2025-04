Universitario no atraviesa su mejor momento. Más allá de que están invictos en la Liga 1, su presente en la Copa Libertadores 2025 es inquietante tras su reciente derrota por 1-0 ante Independiente del Valle. Los hinchas han manifestado su incomodidad con la conformación del plantel para esta temporada. Por ello, uno de los que salió a dar la cara y hablar por la institución es Jean Ferrari.

El administrador crema entendió el enojo de los aficionados por el momento de la 'U' en la Libertadores. Sin embargo, señaló que estas críticas provienen de personas que tienen cierto interés en particular. Además, enfatizó en que él es el único responsable de todas las situaciones que atraviesa el equipo.

Jean Ferrari respondió fuerte a hinchas que critican a Universitario

En su regreso a la capital, Jean Ferrari fue abordado por la prensa nacional. Uno de los reporteros le consultó sobre la conformación del equipo y las duras críticas que recibieron antes y después del clásico. Ante ello, el también abogado sostuvo que estos entredichos tienen a sujetos detrás buscando un beneficio, por lo que les resta importancia.

"Nosotros estamos siempre expuestos a personas que buscan sus propios intereses. Son intereses particulares, no son institucionales. Son personas que están a un costado, mayormente zánganos que no trabajan. Siempre están al acecho de buscar algo para decir que tienen la razón. Sabemos de dónde viene. Simplemente, hay que dejarlas de lado", declaró.

"La armazón del equipo siempre se puede mejorar. Acá nosotros no estamos tranquilos porque todos los fines de semana son pruebas. Quiero dejar en claro que el responsable de todo esto soy yo. Lo asumo con mucha responsabilidad y profesionalismo. Soy yo quien va a tomar cartas en el asunto para todas las situaciones que se presentan", añadió.

Jean Ferrari habló sobre la derrota de Universitario ante IDV

Ferrari también aprovechó para referirse a la derrota de Universitario frente a Independiente del Valle. En principio, aseguró que la 'U' hizo un buen partido, pero un espectacular gol los dejó con las manos vacías. Asimismo, dijo que tendrán su revancha rápidamente para darle vuelta a este partido.

"Lamentablemente el resultado no se dio. Esto es fútbol y puede pasar eso. En el clásico no hicimos un buen partido y sacamos el resultado. En esta oportunidad, hicimos un buen partido y no sacamos el resultado. Así que hay que ser perseverantes, estamos peleando el campeonato a nivel local. Esto es seguir insistiendo, no bajar los brazos, mostrar el ritmo de juego", mencionó.