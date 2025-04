Sporting Cristal se encuentra en un momento complicado como equipo. Lleva solamente 3 victorias contando la Copa Libertadores y Liga 1 2025. Los números no han sido bienvenidos de la mejor manera por la hinchada celeste, quienes como muestra de protesta decidieron no ir al estadio a apoyar a su equipo. Su última goleada en Cajamarca dejó un sin sabor a los jugadores.

Luego del partido, uno de los jugadores entrevistado fue Irven Ávila. El 9 de Sporting Cristal declaró y fue consultado sobre el rendimiento del equipo y el planteamiento de Guillermo Farré, a lo que este respondió molesto con el periodista por querer menospreciar el trabajo de los futbolistas.

Irven Ávila se molesta con periodista tras derrota con UTC

El periodista comenzó preguntándole sobre qué es lo que siente de haber perdido con el último de la tabla e Irven Ávila resaltó que a ellos no les interesa con quienes perdieron, ya que deben tener la mentalidad de ganar todos los partidos en la Liga 1. Asimismo, fue sincero y confesó que no ha sido el mejor partido que tuvieron.

"A nosotros no nos importa quién es el último de la tabla, nosotros debemos ganar a quien sea. Somos consciente que no fue el mejor partido y hay que asumir la culpa, nuestros errores. Tratar de que eso no vuelva a pasar", declaró el delantero peruano.

Posterior a ello, le consultó sobre el planteamiento del equipo y los jóvenes que estuvieron en el campo, a lo que Irven Ávila respondió molesto por menospreciar a sus compañeros. "Los chicos jóvenes o equipo alterno como tú llamas se viene preparando de la misma manera que todos mis compañeros. Esperan su oportunidad al igual que yo, mencionar como tú mencionas, me parece una falta de respeto, porque somos 30 jugadores y nos consideramos de la misma manera, todos trabajamos para estar. Es el 'profe' quien decide en qué momento poner a cada jugador", sentenció Ávila.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal

Esta semana, Sporting Cristal tiene un difícil partido por Copa Libertadores, donde visitará a Bolívar en Bolivia por la segunda jornada del torneo internacional. Este duelo será el miércoles 9 de abril a las 7.30 p.m. Luego jugará de local ante Cusco FC por la Liga 1 2025 el domingo 13 a las 11.00 a.m.