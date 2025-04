En un clásico cargado de tensión, el desempeño arbitral volvió a colocarse bajo la lupa. El empate 1-1 entre Alianza Lima y Universitario no solo dejó un marcador igualado, sino también una ola de cuestionamientos por las decisiones del árbitro Daniel Ureta. El codazo de Paolo Guerrero al defensor Williams Riveros al inicio del encuentro desató una ola de críticas, sobre todo por parte del reconocido asesor FIFA, Miguel Scime, quien afirmó que la acción merecía una expulsión directa.

Las declaraciones de Scime reavivaron el debate sobre el uso del VAR en el fútbol peruano y pusieron en duda la capacidad de los árbitros locales para manejar partidos de alta exigencia como un clásico. Mientras el juez solo mostró una tarjeta amarilla, el análisis posterior expuso la severidad del golpe propinado por el delantero aliancista. Para Scime, no fue una jugada común: fue una conducta violenta.

¿Paolo Guerrero debió recibir tarjeta roja por falta a Williams Riveros?

El incidente ocurrió apenas a los dos minutos del primer tiempo. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, disputó un balón aéreo con Williams Riveros y, en el intento por ganar la posición, extendió el brazo de forma temeraria, por lo que impactó su codo en el rostro del defensor crema. La jugada provocó la inmediata reacción del árbitro Ureta, quien sancionó la falta con una tarjeta amarilla.

Miguel Scime, con vasta experiencia en arbitraje internacional y actual asesor de la FIFA, no tardó en pronunciarse. “El primer error significativo se produjo en los minutos iniciales del partido, cuando un futbolista de Alianza Lima aplicó un golpe con el antebrazo al rostro de su adversario. Pese a la claridad del impacto y a la gravedad de la acción, el árbitro principal no advirtió la infracción y el juego continuó”, indicó en su canal de YouTube.

“Fue entonces cuando el VAR debió intervenir con mayor contundencia: revisar la jugada desde distintos ángulos y velocidades y considerar que era necesario llamar a Ureta para una revisión en campo (OFR), omitiendo una clara conducta violenta que debió sancionarse con tarjeta roja. Esta omisión representó una falla colectiva, tanto del árbitro de campo como del equipo en cabina”, añadió.

Paolo Guerrero asegura que Williams Riveros puso su cara en su codo

Pese a lo dicho por Miguel Scime, Paolo Guerrero negó que su intención fuera golpear al defensor rival y, lejos de mostrarse arrepentido, cuestionó las estrategias defensivas. Para el ‘Depredador’, Williams Riveros golpeó su codo con su rostro, con el claro objetivo de que el árbitro considere falta suya y le saquen amarilla para condicionarlo por el resto del partido.

“A mí me saca una amarilla, ojalá puedan analizarlo. Últimamente, los zagueros, cuando yo salto, obviamente no lo voy a hacer recto, tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, aseveró el capitán blanquiazul.

“Eso tienen que verlo porque me parece injusto. Yo no abro los brazos arriba, pero ellos ponen la cara y es un poco injusto. Entonces, ¿no salto y le dejo que se lleve la pelota o que la cabecee? Yo voy a disputar la pelota, pero ellos ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar el partido condicionado”, acusó el delantero.