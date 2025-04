Miguel Scime dio su percepción sobre la polémica que tuvo lugar en los últimos minutos del Universitario vs River Plate. Foto: composición LR/difusión/captura ESPN

Miguel Scime dio su percepción sobre la polémica que tuvo lugar en los últimos minutos del Universitario vs River Plate. Foto: composición LR/difusión/captura ESPN

Universitario debutó en la Copa Libertadores 2025 con una ajustada derrota por 1-0 ante River Plate en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon. Sin embargo, más allá del resultado, la jugada que más discusión generó ocurrió en los instantes finales del duelo, cuando José ‘Tunche’ Rivera cayó en el área tras un aparente doble contacto. Esta acción no fue sancionada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, y el VAR tampoco intervino, lo que provocó la indignación de los hinchas y del comando técnico del campeón peruano.

Las imágenes dejaron dudas y distintas opiniones entre periodistas, analistas y exárbitros. Mientras algunos consideraron que fue una falta clara contra Rivera, otros señalaron que se trató de un contacto natural del juego. Para despejar la controversia, el medio Infobae consultó con el exjuez argentino Miguel Scime, actual director del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF) y asesor FIFA, quien explicó técnicamente por qué la acción no mereció sanción.

Asesor FIFA asegura que no hubo penal de River Plate contra el 'Tunche' Rivera

En diálogo con Infobae, Miguel Scime descartó cualquier tipo de infracción sancionable en la jugada del Universitario vs River Plate. Según su análisis, el arquero del ‘Millonario’, Franco Armani, llegó primero al balón en la jugada aérea y no incurrió en ninguna acción antirreglamentaria. Scime señaló que el delantero de Universitario fue quien se interpuso en la trayectoria del guardameta y, en consecuencia, el contacto no fue falta.

“El arquero llega primero al balón y el que lo va a buscar y provoca el contacto es el jugador de la ‘U’”, detalló el especialista en reglas FIFA. El exárbitro también opinó sobre el accionar del defensor Germán Pezzella, quien en las imágenes parece levantar el brazo e impactar a Rivera.

Según Scime, este movimiento no fue temerario ni malintencionado, sino parte de la mecánica normal de un salto defensivo. “No lo aprecio a ese contacto como una falta temeraria, sino como un contacto normal en disputa”, aseguró Scime.

¿Cómo fue la jugada de la posible falta a José Rivera que el VAR no revisó?

El minuto 94 del Universitario vs River Plate fue el epicentro de la polémica. Con el marcador en contra, los cremas lanzaron un centro desde el sector derecho buscando una última oportunidad de empatar. El balón voló hacia el área y el arquero Franco Armani salió con los puños, impactando el esférico antes de cualquier otro contacto. En esa misma acción, José ‘Tunche’ Rivera intentó anticipar y terminó golpeado en el rostro, quedando tendido en el césped.

Las repeticiones de la transmisión revelaron dos hechos puntuales: primero, un aparente agarrón de Lucas Martínez Quarta sobre el delantero de Universitario, y segundo, un codazo de Pezzella cuando ambos saltaban. A pesar de estos elementos, el árbitro Gustavo Tejera no marcó penal y solo sancionó una falta en ataque, además de amonestar al arquero argentino por intentar levantar a Rivera mientras este seguía caído.

El técnico de Universitario, Fabián Bustos, expresó su frustración por la decisión arbitral tras el encuentro. “La frustración se produce cuando ves que hay cosas que empiezan a equilibrarse para un lado y para otro no hay la misma justicia”, aseveró el estratega argentino.