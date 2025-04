El mediocampista Piero Quispe se encuentra en el ojo del huracán tras ser involucrado en un escándalo mediático, lo que ha desviado la atención de su desempeño deportivo. El comentarista deportivo Pedro García expresó su deseo de que el exjugador de Universitario sea noticia por su talento en el campo y no por su vida personal.

Piero Quispe, quien milita actualmente en Pumas UNAM de la Liga MX, ha sido objeto de críticas por su reciente aparición en un programa de espectáculos, lo que ha generado preocupación entre los aficionados que anhelan un recambio generacional en la selección peruana.

El impacto del escándalo mediático en la carrera de Quispe

El periodista Pedro García, en el programa streaming ‘Fútbol Excitante’, manifestó su preocupación por la situación del mediocampista y aseguró que a sus 23 años debería estar destacando por su rendimiento en el campo y no por temas extradeportivos.

"Lo llevo a un escenario de otro tipo, ahora que queremos renovación de la selección, oportunidad para los nuevos jugadores, queremos un recambio generacional, apariciones de jugadores que se puedan consolidar como titulares con Perú, en ese contexto, donde Quispe puede ingresar, Quispe hace más noticia en este rubro (espectáculo) que en la cancha, donde no ha jugado", sostuvo.

"Yo no me meto en el asunto, porque de última es su lío de él, no me importa lo que tenga que hablar con su pareja en México, no me compete, no me importa. A lo que voy es que lo cierto es que Piero Quispe, a esta edad, a este punto de su carrera, me gustaría verlo haciendo noticia en un plano deportivo, futbolístico, de crecimiento. Y resulta que lo tengo que ver emparentado con una señorita que dice que quería conversar, todo mal", agregó.

En medio de esta controversia, el jugador se prepara para un importante encuentro en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde su rendimiento podría ser clave para su futuro en la selección nacional.