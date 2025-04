Luis Alegre se ha vuelto viral en los últimos días. El video del árbitro que metió una brutal patada de lucha libre en un partido de Copa Perú ha dado la vuelta al mundo y ha dejado miles de comentarios en redes sociales. Ante la mediatización de este accionar, el juez decidió romper su silencio y explicar por qué reaccionó de tal forma durante el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC por la Liga Distrital de Casma 2025.

En conversación con el medio 'Áncash en la noticia', el réferi, quien admite haber practicado artes marciales en su juventud, profundiza sobre la serie de agresiones que sucedieron en el compromiso. Es más, revela que un jugador ya lo había golpeado previamente y le dejó un moretón en el ojo y otro a la altura de la costilla.

PUEDES VER: Árbitro metió temible patada de lucha libre para evitar ser agredido y partido se suspendió en la Copa Perú

Árbitro de brutal patada en Copa Perú se confiesa: practicó taekwondo y fue agredido por jugador

En principio, Alegre relató con precisión cómo acontecieron los hechos previo a la patada viral. "Me llama mi primer asistente para poder expulsar (al jugador). Me acerco después de un tiro libre. Y este señor comienza a amenazarme vulgarmente. Al vociferar cosas sobre mi persona, agarra una botella y se acerca violentamente a agredirme. Entonces, mi accionar fue en defensa propia", empezó.

"Sé que está mal eso. Sé que no se debe de repetir, no digo que esté bien. Pero tampoco podemos permitir que alguien nos maltrate físicamente. ¿Quién nos defiende? ¿El club se hace cargo? Nadie hace nada. Siempre el culpable de cualquier equipo perdedor es el árbitro", añadió.

En adición, confesó que previamente había sido agredido por un jugador durante el compromiso. "No se ve en el video, solo mi acción. El golpe que tengo el pómulo y la patada de un jugador. Esa fue mi reacción. Yo tengo autoculpa, estoy mal, pero fue mi reacción (...) Yo he hecho una denuncia policial en contra de los agresores porque esto no debe quedarse impune", enfatizó.

Finalmente, contó que tiene experiencia en artes marciales, puesto que lo practicó hace años. "En mi temporada de juventud, practiqué taekwondo y lucha libre. Sí lo he practicado más de 12 años, ya no lo hago", concluyó.

Policía tuvo que intervenir tras patada de lucha libre de árbitro en Copa Perú

Un miembro del cuerpo técnico de uno los equipos ingresó al campo de juego decidido a violentar en contra del árbitro. Al verlo llegar, el juez no tuvo mejor opción que lanzarle una patada que lo dejó tendido en el suelo.

Inmediatamente, los jugadores se acercaron para evitar que la situación pase a mayores. Sin embargo, algunos futbolistas tuvieron la intención de lanzar puñetes y engrandecer la gresca. Por ello, la policía tuvo que intervenir para detener estos actos violentos.