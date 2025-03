Diego Rebagliati y su temor con el 11 de la selección peruana ante Bolivia: "Es un equipo con poco gol"

Cada vez falta menos para el crucial partido entre Perú y Bolivia por las Eliminatorias 2026. Por ello, diversos comentaristas expresan su análisis de este duelo. Uno de ellos fue Diego Rebagliati, quien comentó que su temor por el 11 de la selección peruana ante Bolivia es la poca efectividad de gol en los jugadores que estarán presentes desde el arranque.

La Bicolor se mide contra los dirigidos por Villegas en el Estadio Nacional, donde ambos buscarán sumar 3 puntos valiosos. Por su parte, Bolivia quiere escalar a la zona de clasificación directa, mientras que Perú necesita revertir los malos resultados de estas Eliminatorias y con un triunfo, soñar subir hasta el repechaje y salir de la zona roja de la tabla.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el 11 de Perú ante Bolivia?

Diego Rebagliati mantiene la preocupación en la falta de gol de los jugadores titulares en los últimos partidos con la selección. Tal es el caso de Peña, Reyna y Carrillo. Sin embargo, señaló que pueden depender de la presencia de Paolo Guerrero si juegan Sergio o André más pegado al goleador de La Bicolor.

"A mí lo que no me encanta de la alineación de mañana es que es un equipo con poco gol en nombres. Polo no tiene demasiado gol, André tampoco tiene demasiado gol, Peña no es un tipo de muchos goles, Reyna tampoco. El gol termina descansando mucho en Paolo o en alguna pelota parada o en una situación así", declaró el comentarista de Al Ángulo en Movistar Deportes.

¿Por qué Bolivia no pudo entrenar en el Estadio Nacional?

El ambiente en la selección boliviana se tensó luego de que su directivo, Carlos Pino, hiciera pública su indignación ante medios peruanos. La razón: un correo electrónico de último momento los obligó a realizar modificaciones significativas en su planificación logística, generando incomodidad en el equipo.

"El estadio no está en las mejores condiciones, hablo del campo de juego. Esto nos cambia un poco todo porque fue de a última hora que nos llegó un correo donde se suspende todo. Eso lo recibí a las 5.00 p. m. aproximadamente y ahí tuvimos que cambiar toda la planificación", empezó declarando el gerente de selecciones de Bolivia.