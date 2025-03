Cada vez falta menos para el sorteo de grupos en la Copa Libertadores. Los equipos peruanos, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima, están a la espera de conocer a sus próximos rivales para soñar con avanzar de ronda y mostrar un rendimiento distinto a años anteriores. Jean Ferrari, previo a este evento, brindó unas declaraciones donde fue consultado acerca de un posible choque entre el cuadro blanquiazul y el conjunto crema y no dudó en expresar su emoción si eso llegara a suceder.

Universitario y Sporting Cristal lograron su clasificación de manera directa tras quedar primero y segundo puesto respectivamente en la tabla de la Liga 1 2024. Por su parte, Alianza Lima tuvo una histórica y duro avance tras jugar 6 partidos para llegar a la fase de grupos.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre un posible clásico peruano en la Copa Libertadores?

Jean Ferrari mostró ilusión por un cruce de Alianza Lima con Universitario en la Copa Libertadores. Además, hizo la comparación y señaló que también puede haber un clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en Paraguay.

"Sería lindo. Y lindo no solamente por el hecho del enfrentamiento como tal porque es un clásico, genera expectativa, hay mucho de morbo también de por medio, sino porque el hecho que se jueguen clásicos por Copa Libertadores es muy atractivo, ¿no? Tienen la posibilidad también que se pueda jugar en Paraguay un Cerro Porteño vs Olimpia, así que en Perú se puede jugar un 'U' vs Alianza", declaró para Bolavip el administrador deportivo de la 'U'.

¿Cuál es el bolillero de Universitario y Alianza Lima en la copa?

En el sorteo correspondiente a la fase de grupos, los 32 equipos han sido organizados en cuatro bolilleros, siguiendo el ránking oficial de clubes de la Conmebol. Entre ellos, Universitario de Deportes y Sporting Cristal ocupan el bolillero número 3, mientras que Alianza Lima está ubicado en el bolillero número 4.