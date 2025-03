Este domingo 9 de marzo, Universitario venció 2-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Mas allá del triunfo crema, lo que volvió a llamar la atención fue el pésimo estado de la cancha del coloso José Díaz, el cual no permitió que ningún equipo elabore su juego de la mejor manera. Uno de los que pronunció sobre este tema fue Jean Ferrari.

El administrador de la 'U' aprovechó para dejar en claro su incomodidad con el Nacional. De acuerdo a sus declaraciones, no estuvo en óptimas condiciones e hizo que el equipo crema no elabore su juego como de costumbre. Martín Pérez Guedes y Matías Di Binedetto también se sumaron a las críticas.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el estado del campo del Estadio Nacional?

En zona mixta, Jean Ferrari dio su análisis del Universitario vs Sport Boys. El también abogado se centró en el terreno de juego, el cual estuvo en condiciones paupérrimas. A pesar de esto, resalta el trabajo de su equipo para sacar el partido adelanto y conseguir los tres puntos.

"Un partido raro. Como ya mencioné antes, la cancha no ha ayudado. El hecho que está muy desnivelada, muy desgastada. Además, eso le sumas el que no esté mojada hace el juego mucho más lento y, al hacer un juego más lento, también ayuda a que el rival corte y friccione las jugadas. Entonces, no se vio un juego como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer. No fue un buen juego, pero acá lo importante es que sacamos los tres puntos en condición de visita ante un rival que ha mejorado de lo que fue el año pasado", declaró.

Pérez Guedes y Di Benedetto se sumaron a las críticas en contra del Estadio Nacional

En conversación con la prensa, Martín Pérez Guedes dejó una curiosa reflexión sobre la cancha del Nacional. El volante crema aseguró que influyó mucho el deterioro del campo, puesto que a veces parecía que estaban un duelo de fútbol playa.

"Mucho influye (el campo de juego). La verdad que estaba malo. En algún momento parecía fútbol playa, pero bueno, hay que jugar con esos factores también", señaló.

De la misma manera, Matías Di Benedetto dejó su análisis. "Sabíamos que estaba muy mala. Vimos el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal. Sabíamos cómo picaba la pelota, nos habían mostrado videos, sabíamos que iba a ser un partido complicado, en el que quizás no se podía arriesgar mucho abajo", sostuvo.