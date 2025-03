Gennaro Gattuso perdió el control: 'destrozó' a un comentarista de TV en plena transmisión EN VIVO. Luego de perder un partido por 0-3 con el Hadjuk Split de Croacia, equipo del que es entrenador actualmente, el exfutbolista y campeón del mundo con Italia lanzó todo tipo de dardos contra Joško Jeličić, uno de los panelistas.

La goleada a manos HNK Rijeka dejó a Gennaro Gattuso y su equipo en una situación complicada, ya que la derrota los desplazó del liderato. Después del encuentro, el exmediocampista italiano decidió brindarle una entrevista a Max Sport 1. Sin embargo, lo primero que hizo el director técnico fue mostrar su descontento por los comentarios de Jeličić, quien tampoco se quedó callado, frente a todas las cámaras.

¿Cómo fue la pelea entre Gennaro Gattuso y Joško Jeličić?

"No te daré la mano porque tú hablas mucho y no respetas a la gente. Tú jugaste al fútbol y entiendes muy bien la situación, pero siempre hablas muy mal. No quiero hablar contigo", exclamó Gennaro Gattuso al principio de la entrevista para un medio de comunicación de Croacia. "Juegas muy mal", fue la respuesta de Joško Jeličić.

Sin embargo, el italiano siguió increpando la actitud del panelista. "No, tú tienes que mostrar respeto por las personas (mientras le apunta con el dedo y el comentarista se aleja). Este es mi estilo. Habla aquí de fútbol, habla cara a cara. No quiero hablar contigo", advirtió el exfutbolista.

"No con la mano. Tienes que mostrar respeto por mí. Vamos a hablar", pidió el hombre con pasado en Sevilla. Inmediatamente después, 'Rino' le dejó un ultimátum al panelista. "Esta es la penúltima vez. Si vuelves a estar aquí, no hablo más con la televisión. Eres una mala persona", señaló.

"Eres extranjero y tienes que respetar. Viniste de Italia y hay que respetar", replicó el croata. Tras esto, Gattuso se mandó con todo. "¿Qué has ganado tú en la vida? Cuando tú hablas, parece que hubieras ganado todo en el mundo. No quiero hablar contigo", reclamó el exseleccionado italiano.

Luego de más de un minuto de pelea, los periodistas cortaron el conato. "Vamos", declaró Gattuso, quien empezó a responder a las preguntas de una de las periodistas.

¿Quién es Joško Jeličić, el comentarista con el que se peleó Gattuso?

Joško Jeličić es un comentarista deportivo croata conocido por su trabajo en medios de comunicación relacionados con el fútbol. Se desempeñó como volante en distintos clubes de Croacia (Hajduk Split, Croatia Zagreb, Dinamo Zagreb y NK Zagreb). Además, tuvo un paso por el Sevilla FC de España (1996-1997) y Pohang Steelers de Corea del Sur.

El croata fue cinco veces campeón de la liga de su país. Asimismo, ganó cuatro copas nacionales y un torneo en Yugoslavia. Disputó 10 partidos por UEFA Champions League y vistió la camiseta de su selección en una sola ocasión.

¿Cómo va el equipo de Gattuso en la liga de Croacia?

