La selección peruana se encuentra en un momento crucial de las Eliminatorias 2026. La incertidumbre rodea al equipo dirigido por Óscar Ibáñez, especialmente en cuanto a la elección de sus jugadores más experimentados. En este contexto, el llamado de Paolo Guerrero generó diversas reacciones en el ámbito internacional. Uno de los que tomó la palabra es Milton Melgar, exfutbolista boliviano que participó en el Mundial de 1994 y que ahora defiende la inclusión del delantero en la Bicolor.

Melgar, quien conoce de cerca el fútbol sudamericano y la importancia de la experiencia en instancias decisivas, elogió la decisión de convocar a Guerrero. Según el exvolante, el delantero peruano aún tiene mucho que aportar gracias a su jerarquía y liderazgo dentro del campo de juego. Además, destacó que la selección peruana necesita referentes con trayectoria para afrontar los retos que se avecinan en el camino a la Copa del Mundo.

Milton Melgar celebra la convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana

Milton Melgar, exjugador de la selección de Bolivia y voz autorizada en el fútbol sudamericano, no ha dudado en expresar su respaldo a la convocatoria de Paolo Guerrero. Para el exmediocampista, la presencia de futbolistas con experiencia resulta determinante en un proceso eliminatorio tan competitivo como el de la Conmebol.

“No me sorprende porque lo he vivido con compañeros que cuando están bien físicamente y tienen jerarquía, es muy provechoso para el grupo. No me sorprende que un jugador sea convocado a los 41 años por su experiencia, la jerarquía no tiene edad y no se pierde”, sostuvo Melgar en entrevista con Ovación.

Asimismo, Melgar señaló que el partido de Bolivia con Perú no es una final, pero sí un duelo muy importante. “Como una final no, pero tiene la importancia porque si Bolivia logra un buen resultado aún no clasificará, pero será un gran paso porque quedarán otros partidos por jugar”, agregó.

Milton Melgar considera que Perú aún tiene opciones de clasificar

Si bien el panorama para la selección peruana en las Eliminatorias 2026 luce complicado, Milton Melgar mantiene una postura optimista. A pesar de que la Bicolor ha tenido un camino irregular, el exmediocampista boliviano cree que el equipo aún cuenta con posibilidades reales de luchar por un cupo en el próximo Mundial.

“Como está la tabla de posiciones y la producción de las selecciones, nadie está fuera. Perú tiene menos chances al tener siete puntos, no está eliminado, pero puede pasar cualquier cosa”, afirmó el exfutbolista.