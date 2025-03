[DSports, EN VIVO] Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE: ¿a qué hora juegan por LaLiga de España?

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga de España? El partidazo se jugará este domingo 16 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Riyadh Air Metropolitano y será transmitido por la señal de DSports y DGO en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

El Barcelona vs Atlético Madrid está pactado para jugarse a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

En Sudamérica, el Barcelona vs Atlético Madrid por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny, Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán, Giuliano, Barrios, Gallagher, Samu Lino, Griezmann y Julián Álvarez.

Barcelona vs Atlético Madrid: últimos partidos

De los últimos 5 enfrentamientos, entre la liga española y la Copa del Rey, Barcelona registra 3 triunfos y Atlético Madrid solo una victoria.

Barcelona 4-4 Atlético Madrid | Copa del Rey

Barcelona 1-2 Atlético Madrid | LaLiga

Atlético Madrid 0-3 Barcelona | LaLiga

Barcelona 1-0 Atlético Madrid | LaLiga

1-0 Atlético Madrid | LaLiga Barcelona 1-0 Atlético Madrid | LaLiga.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.