Gianluca Lapadula no atraviesa su mejor momento en la Serie B italiana. El delantero ítalo-peruano falló un penal crucial en el empate sin goles entre Spezia y Cesena, lo cual aumentó la incertidumbre sobre su rendimiento antes de unirse a la selección peruana para la próxima fecha de las Eliminatorias 2026. Este error lo mantiene en una sequía goleadora preocupante, ya que no anota desde septiembre de 2024, cuando aún jugaba en el Cagliari.

El fallo de Lapadula generó diversas reacciones, y el primero en pronunciarse fue el técnico del Spezia, Luca D’Angelo, quien analizó lo ocurrido en conferencia de prensa. Aunque lamentó la falta de precisión de su delantero, buscó restarle dramatismo a la situación y destacó que este tipo de errores son parte del fútbol. Sin embargo, el momento del atacante peruano es delicado, pues su aporte en el Spezia ha sido limitado en la presente campaña.

¿Qué dijo el DT de Gianluca Lapadula sobre su penal errado?

Luca D’Angelo no esquivó las preguntas sobre el penal desperdiciado por Gianluca Lapadula en el último encuentro del Spezia. El estratega italiano fue sincero al referirse a la jugada y lamentó la oportunidad desperdiciada, pues su equipo no pasó del empate, lo que ocasionó que perdiera terreno en su objetivo por alcanzar el ascenso directo a la Serie A.

“Lamento mucho el penalti fallado y algunas ocasiones más. Tuvimos cinco o seis oportunidades importantes, pero no acertamos. El gol es oxígeno, es vida para un delantero, no lo puedo negar. Lo extraño, lo siento. He pasado por momentos como éste antes y la única respuesta debe darse en el campo y a través del trabajo”, indicó el estratega.

“No fue un partido fácil, bien jugado contra un equipo que es peligroso al contraataque. Rendimiento ejemplar en general, solo recuerdo algunos errores técnicos en la parte inicial. Cuento al menos cinco oportunidades, pero no fueron suficientes para conseguir el botín completo. A menudo hemos jugado en el campo del oponente contra equipos en la zona de play-off, nuestra posición en la clasificación sigue siendo espléndida y podemos jugar nuestras cartas para el ascenso hasta el final”, añadió.

Gianluca Lapadula y su terrible racha goleadora

El bajo rendimiento goleador de Gianluca Lapadula no es un problema reciente. Desde que dejó el Cagliari, donde las últimas fechas no tuvo continuidad, su eficacia frente al arco disminuyó notablemente. Su último gol oficial data del 24 de septiembre de 2024, cuando anotó en la Copa Italia frente a Cremonese. Desde entonces, disputó 17 partidos sin lograr inflar las redes, lo que genera preocupación en Spezia y en la selección peruana.

Esta falta de efectividad también repercute en la Bicolor, que se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lapadula sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo nacional, pero su actualidad genera dudas sobre su capacidad para liderar el ataque en estos compromisos decisivos. El comando técnico peruano, liderado por Óscar Ibáñez, espera que el delantero pueda reencontrarse con el gol en el momento clave.