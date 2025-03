Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga EA Sports? El encuentro, válido por la fecha 28, se jugará este sábado 15 de marzo desde las 12.30 p. m. (hora peruana) en el Estadi de la Ceràmica y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

En Perú, el partido entre Real Madrid vs Espanyol por la liga española comenzará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En España, el encuentro comenzará desde las 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Villarreal será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar+ (Movistar LaLiga)

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN+ y fuboTV.

Real Madrid vs Villarreal: alineaciones posibles

Conoce las posibles formaciones que preparan ambos equipos para este reinicio de la liga española.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé y Rodrygo.

Villarreal: Diego Conde: Foyth, Kambwala, Costa, Cardona; Pape Gueye, Comesaña; Pino, Baena, Ayoze y Barry.

Real Madrid vs Villarreal: últimos partidos

De los últimos 5 partidos, Real Madrid registra 3 triunfos y Villarreal solo una victoria.

Real Madrid 2-0 Villarreal, 05.10.24 - LaLiga

2-0 Villarreal, 05.10.24 - LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid, 19.05.24 - LaLiga

Real Madrid 4-1 Villarreal, 17.12.23 - LaLiga

4-1 Villarreal, 17.12.23 - LaLiga Real Madrid 2-3 Villarreal , 08.04.23 - LaLiga

, 08.04.23 - LaLiga Villarreal 2-3 Real Madrid, 19.01.23 - Copa del Rey.

¿Cómo ver Real Madrid vs Villarreal ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Villarreal por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.