Horas antes de que comience el partido entre Real Madrid vs Villarreal por la jornada 28 de LaLiga, el canal oficial del cuadro merengue soltó la noticia 'bomba' que acaba de remecer no solo el fútbol español, sino el mundial, pues aseguraron que los dirigidos por Carlo Ancelotti no volverán a disputar un partido del torneo local si es que no se contemplen las 72 horas de descanso entre cada encuentro, además de solicitar el amparo de la FIFA.

"Lo que estoy diciendo es información, el Real Madrid va a pedir el amparo de la FIFA ante este atropello que comete LaLiga de Tebas. Es más, sigue la información, el Real Madrid no jugará nunca más un partido que no contemple las 72 horas de descanso entre partido y partido que recomiende la FIFA. No permitirán nunca más este atropello de LaLiga de Tebas contra la salud de los jugadores y para ello va a pedir el amparo de la FIFA", se escucha decir en el canal oficial de Real Madrid TV.

Este fuerte reclamo se da porque los merengues fueron obligados a jugar ante el Villarreal 66 horas después del desgastante encuentro que tuvieron ante el Atlético de Madrid por Champions League, en el que no solo disputaron 120 minutos, sino también tuvieron una dramática tanda de penales que acabó con la victoria de los de Ancelotti.

De acuerdo a los medios españoles, el Real Madrid sufrió un desgaste tremendo y no pudieron entrenar de cara al partido ante Villarreal, puesto que apenas tuvieron 50 minutos de recuperación sobre el césped de Valdebebas un día después del choque de Champions.