Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid de la Champions League tras ganar en la definición por penales por 4 a 2; sin embargo, la polémica se encendió luego que el árbitro polaco Szymon Marciniak anulara el disparo de Julián Álvarez. El argentino convirtió en gol su disparo, pero los jugadores ‘merengues’ reclamaron de inmediato un supuesto doble toque del delantero, por lo que el réferi pidió apoyo del VAR, que corroboró el fallo técnico de la ‘Araña’.

Este hecho generó gran confusión en el Riyadh Air Metropolitano, sobre todo en Diego Simeone, técnico ‘colchonero’, quien protestó por lo sucedido en conferencia de prensa posterior al duelo. El ‘Cholo’ incluso retó a los periodistas presentes, quienes le consultaron por esa jugada precisa, e incluso pidió que alguien le asegurara que Álvarez efectivamente la tocó en dos ocasiones.

Diego Simeone desafió a periodista que le consultó por penal anulado a Julián Álvarez

El estratega argentino declaró ante la prensa luego que Atlético de Madrid quedara fuera de la Champions League tras caer 4 a 2 en la definición por penales contra Real Madrid. Luego de la consulta de uno de los periodistas, quien preguntó si había conversado con Julián Álvarez sobre la jugada polémica que terminó en la anulación de su penal, el ‘Cholo’ perdió los papeles y lo retó frente a la atónita mirada de los presentes.

“El penalti de Julián (Álvarez), que la toca dos veces, no sé si has hablado con él y si le has preguntado directamente si tiene la sensación de haberla tocado o no”, preguntó el hombre de prensa, lo que generó una rápida respuesta de Simeone. “Una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo no lo vi. ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?”, contestó.

Luego de ello, el estratega y el comunicador se enfrascaron en un intercambio de palabras que concluyó en una contundente declaración del argentino. “No tengas miedo, si tienes miedo porque después te van a retar, no hables. ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián? Levanta la mano. No la levanta nadie, listo. Otra pregunta”, indicó Simeone.

Diego Simeone cuestiona al VAR por anular penal de Julián Álvarez

En otro momento, Diego Simeone cuestionó el trabajo del VAR y aseguró que nunca había visto que intervenga en una definición por penales. Asimismo, el ‘Cholo’ aseguró que se siente orgulloso de sus dirigidos, pues, pese a que no lograron avanzar a la siguiente ronda, se la pusieron difícil al Real Madrid y está seguro que se acordarán de ellos.

“Aparentemente, el árbitro dice que toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penalti en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal, seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’”, sostuvo.