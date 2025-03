Alajuelense vs Pumas UNAM EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver a Piero Quispe por la Copa de Campeones de la Concacaf?

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Pumas EN VIVO Y EN DIRECTO, con Piero Quispe, por la Copa de Campeones de la CONCACAF? El encuentro, válido por la vuelta de los octavos de final, se jugará este jueves 13 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica, y será transmitido por la señal de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

Alajuelense vs Pumas: previa del partido

En la ida, Pumas UNAM se impuso por 2-0 con goles de Robert Ergas y Rogelio Funes Mori. Los Auriazules vienen de vencer 3-1 a Puebla por la Liga MX, mientras que Liga Deportiva Alajuelense llega tras derrotar 2-1 a Herediano por la Primera División de Costa Rica.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Pumas?

El Alajuelense vs Pumas está programado para jugarse a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 13).

¿Dónde ver Alajuelense vs Pumas?

En Sudamérica, la transmisión del Alajuelense vs Pumas estará a cargo de la plataforma streaming Disney Plus. En México, el duelo será televisado por Tubi México y en Estados Unidos, el compromiso irá por fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, Tubi, Fox Sports 2 y TUDN USA.

Alajuelense vs Pumas: alineaciones posibles

Pumas: Álex Padilla, Pablo Monroy, Pablo Bennevendo, José Caicedo y Robert Ergas, Santiago Trigos, Piero Quispe y Adalberto Carrasquilla, Rogelio Funes Morí, Memo Martínez y Jorge Ruvalcaba

Álex Padilla, Pablo Monroy, Pablo Bennevendo, José Caicedo y Robert Ergas, Santiago Trigos, Piero Quispe y Adalberto Carrasquilla, Rogelio Funes Morí, Memo Martínez y Jorge Ruvalcaba Alajuelense: Washington Ortega, Carlos Martínez, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Bryan Oviedo, Anderson Canhoto, Celso Borges, Larry Angulo, Jeison Lucumi, Aarón Suárez y Alberto Torill.

¿Cómo ver Alajuelense vs Pumas ONLINE?

Para ver el Alajuelense vs Pumas online, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.