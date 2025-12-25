Final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

¡Falta muy poco para el final de 'Beso dinamita'! El capítulo 14 de 'Dynamite Kiss' llega este 25 de diciembre, como un regalo de Navidad para los 'doramaníacos' que siguieron la serie coreana semana a semana. La historia de amor, protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, llega a su desenlace no sin antes enfrentar un fuerte dilema. Alerta de spoilers: ¿Jihyeok sobrevivirá a un accidente?

El vibrante adelanto del episodio revela que el intento de destitución de Ji Hyeok en su empresa por parte de su propia familia fracasaría. Sin embargo, cuando todo parece ir bien para el galán y su amada Darin, un accidente aparentemente provocado amenaza con destruir para siempre su felicidad.

¿A qué hora sale el capítulo 14 de 'Beso dinamita'?

No te pierdas el capítulo 14 de 'Beso dinamita' a partir de las 9.00 a. m. en Perú. El horario de transmisión a nivel internacional fue constante desde el estreno del k-drama en noviembre y en el gran cierre de temporada no será la excepción. Si vives en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos o España, estos son los horarios que debes considerar para seguir en tiempo real el gran estreno mundial:

Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del jueves 25 de diciembre

Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. jueves 25 de diciembre

Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del jueves 25 de diciembre

Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en España: 3.00 p. m. del jueves 25 de diciembre

Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del jueves 25 de diciembre

10.00 a. m. del jueves 25 de diciembre Final de 'Beso dinamita capítulo 14 en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del jueves 25 de diciembre.

¿Dónde ver el capítulo 14 de 'Beso dinamita' en español online?

El capítulo 14 de 'Beso dinamita', final de temporada, estará disponible en Netflix en simultáneo con su emisión en Corea del Sur a través del canal SBS. La plataforma ofrece la opción de verlo en español latino, además del audio original con subtítulos en varios idiomas, lo que asegura que cada espectador disfrute la experiencia según sus preferencias.

Este episodio marca el cierre de una historia que atrapó a miles de seguidores, quienes pudieron seguir cada entrega con calidad de imagen, sonido y traducción, sin necesidad de acudir a sitios no oficiales. Todos los capítulos anteriores permanecen en el catálogo de Netflix, lo que permite revivir la trama completa antes del desenlace.

La serie transmitida por SBS tuvo la dirección de Kim Jae Hyun y el guion de Ha Yoon Ah junto con Tae Kyung Min, responsables de un proyecto que se despide con un final esperado por la audiencia.