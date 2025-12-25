HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Cultura Asiática

Final de 'Beso dinamita', capítulo 14 en español online: a qué hora y dónde ver online

'Beso dinamita' llega a su gran desenlace con el capítulo 14. ¿Darin y Jihyeok tendrán su final feliz? El k-drama estará disponible en streaming para todo el público a nivel mundial.

'Beso dinamita', el drama coreano más comentado de la temporada, fue protagonizado por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin.
'Beso dinamita', el drama coreano más comentado de la temporada, fue protagonizado por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin. | Foto: composición LR/SBS

¡Falta muy poco para el final de 'Beso dinamita'! El capítulo 14 de 'Dynamite Kiss' llega este 25 de diciembre, como un regalo de Navidad para los 'doramaníacos' que siguieron la serie coreana semana a semana. La historia de amor, protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, llega a su desenlace no sin antes enfrentar un fuerte dilema. Alerta de spoilers: ¿Jihyeok sobrevivirá a un accidente?

El vibrante adelanto del episodio revela que el intento de destitución de Ji Hyeok en su empresa por parte de su propia familia fracasaría. Sin embargo, cuando todo parece ir bien para el galán y su amada Darin, un accidente aparentemente provocado amenaza con destruir para siempre su felicidad.

PUEDES VER: ¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

lr.pe

¿A qué hora sale el capítulo 14 de 'Beso dinamita'?

No te pierdas el capítulo 14 de 'Beso dinamita' a partir de las 9.00 a. m. en Perú. El horario de transmisión a nivel internacional fue constante desde el estreno del k-drama en noviembre y en el gran cierre de temporada no será la excepción. Si vives en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos o España, estos son los horarios que debes considerar para seguir en tiempo real el gran estreno mundial:

  • Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del jueves 25 de diciembre
  • Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. jueves 25 de diciembre
  • Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del jueves 25 de diciembre
  • Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en España: 3.00 p. m. del jueves 25 de diciembre
  • Final de 'Beso dinamita' capítulo 14 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del jueves 25 de diciembre
  • Final de 'Beso dinamita capítulo 14 en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del jueves 25 de diciembre.

PUEDES VER: ¿Qué k-dramas se estrenan en diciembre 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video?

lr.pe

¿Dónde ver el capítulo 14 de 'Beso dinamita' en español online?

El capítulo 14 de 'Beso dinamita', final de temporada, estará disponible en Netflix en simultáneo con su emisión en Corea del Sur a través del canal SBS. La plataforma ofrece la opción de verlo en español latino, además del audio original con subtítulos en varios idiomas, lo que asegura que cada espectador disfrute la experiencia según sus preferencias.

Este episodio marca el cierre de una historia que atrapó a miles de seguidores, quienes pudieron seguir cada entrega con calidad de imagen, sonido y traducción, sin necesidad de acudir a sitios no oficiales. Todos los capítulos anteriores permanecen en el catálogo de Netflix, lo que permite revivir la trama completa antes del desenlace.

La serie transmitida por SBS tuvo la dirección de Kim Jae Hyun y el guion de Ha Yoon Ah junto con Tae Kyung Min, responsables de un proyecto que se despide con un final esperado por la audiencia.

Notas relacionadas
¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

LEER MÁS
¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

LEER MÁS
¿Qué k-dramas se estrenan en diciembre 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video?

¿Qué k-dramas se estrenan en diciembre 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

LEER MÁS
¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena el capítulo 14 de Beso Dinamita, final del k-drama?

¿A qué hora se estrena el capítulo 13 de Beso Dinamita en español latino?

Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: "¡Chicos, estoy curado!"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025