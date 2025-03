El delantero brasileño Vinicius Júnior continúa su lucha contra el racismo en el deporte, denunciando cada episodio que atenta contra la dignidad de los jugadores. Recientemente, el futbolista del Real Madrid utilizó sus redes sociales para visibilizar un lamentable incidente ocurrido en la Copa Libertadores Sub-20, donde el jugador del Palmeiras, Luighi, fue víctima de insultos racistas durante un partido.

El joven futbolista, visiblemente afectado, terminó llorando en el banquillo tras recibir ataques racistas de algunos hinchas rivales al abandonar el campo. Este episodio no solo resalta la gravedad del racismo en el fútbol sudamericano, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de acciones concretas por parte de las autoridades deportivas.

Vinícius 'explota' contra la Conmebol por actos racistas en Libertadores sub-20

Vinicius Jr. ha utilizado su plataforma para amplificar su mensaje y generar conciencia sobre el racismo en el fútbol. Su apoyo a Luighi es un ejemplo de cómo los jugadores pueden unirse para combatir la discriminación y fomentar un ambiente más inclusivo en el deporte.

'Vini', conocido por su firme postura contra la discriminación, no dudó en mostrar su apoyo a Luighi, dirigiéndose directamente a la Conmebol con un mensaje contundente: "¿Hasta cuándo, Conmebol? ¡Ustedes nunca hacen nada! ¡¡¡¡¡NUNCA!!!!!". Este llamado a la acción reaviva el debate sobre la falta de medidas efectivas para combatir el racismo en el fútbol.

Mensaje de Vinícius tras acto racista en la Libertadores sub-20. Foto: Instagram

El condenable acto racista en la Copa Libertadores sub-20

La Copa Libertadores Sub-20 ha sumado un nuevo episodio lamentable, esta vez protagonizado por el joven delantero de 18 años, Luighi Souza, del Palmeiras. Durante una entrevista posterior al partido contra Cerro Porteño, el futbolista no pudo contener las lágrimas al relatar que fue víctima de insultos racistas en pleno duelo correspondiente a la segunda fecha del torneo internacional.

Al finalizar el partido, Luighi fue el encargado de ofrecer declaraciones ante los medios. Sin embargo, su sorpresa fue evidente cuando el periodista optó por preguntarle sobre la victoria de su equipo, en lugar de abordar el grave incidente de racismo que había sufrido en el campo de juego. Esta situación ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de erradicar el racismo en el deporte.

"No, no. ¿Es en serio esto? ¿No me van a preguntar sobre el acto de racismo que ocurrió hoy conmigo? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por esto? Dime, ¿hasta cuándo? Lo que me hicieron es un crimen, ¿no van a preguntar sobre eso?", expresó el joven atacante, quien no pudo aguantar las lágrimas en plena entrevista para finalmente abandonar la entrevista.