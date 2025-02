Si había un jugador que iba a llevarse todos los reflectores del duelo entre Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium ese era, sin duda alguna, Vinícius Júnior. Más allá de los enfrentamientos previos que protagonizaron, el brasileño y el equipo ciudadano tienen una historia aparte, pues quedó en segundo lugar en la votación del Balón de Oro 2024 y vio como Rodri, volante español de los celestes, se quedó con este importante logro en lo que fue considerado como una de las nominaciones más polémicas del fútbol.

Como se recuerda, el plantel del Real Madrid no voló hacia París, pues consideraban que era una falta de respeto que Vinícius no sea considerado como ganador del Balón de Oro. A esto se le sumó las controversiales declaraciones del español en contra del brasileño, a quien señalaba como una persona irrespetuosa y que le faltaba mejorar. Con todo esos antecedentes, el Manchester City no hizo más que burlarse de 'Vini' en la previa del partido por la Champions League sin imaginar que este les terminaría respondiendo duramente: fue elegido como el mejor jugador del encuentro y dio la asistencia para el agónico gol de la victoria de los merengues en el Etihad Stadium.

Manchester City se burló de Vinícius Júnior

Minutos antes que empiece el partidazo, la cuenta oficial del Manchester City publicó en sus redes sociales una fotografía de Vinícius Júnior ingresando al vestuario. Esto hubiese sido una foto cualquiera, de no ser que habían colocado un panel de Rodri besando el Balón de Oro al costado de la puerta.

Manchester City provocó a Vinícius con una foto en la previa del partido. Foto: Manchester City

Pero eso no es todo, pues mientras los jugadores saltaban al campo de juego para entonar el himno de la Champions League, los hinchas del Mancehster City desplegaron una polémica banderola en una de las tribunas donde aparecía la imagen de Rodri con el Balón de Oro y un texto que decía: "Deja de llorar desconsoladamente".

Hinchas del Manchester City se burlaron de Vinícius durante todo el partido. Foto: ESPN

Real Madrid fue el mejor del Manchester City vs Real Madrid

Lo que el Manchester City no iba a imaginar es que Vinícius Júnior terminaría brillando en el césped del Etihad Stadium. Pese a que estuvieron ganando en dos oportunidades, los merengues supieron darle vuelta al marcador con un brasileño imparable.

El exatacante del Flamengo hizo lo que quiso por su banda, se cansó de rematar a portería y habilitar a sus compañeros, pero tuvo mala fortuna a la hora de definir. Sin embargo, cuando se estaban jugando los últimos minutos del encuentro, el brasileño aprovechó un mal pase de Kovacic, dejó por los suelos a su marcador y colgó a Ederson con un pase para Jude Bellingham, quien solo tuvo que empujar el esférico para convertir el 3-2 final de los merengues. De esta manera, Vinícius Júnior salió sonriendo del Etihad no solo con la victoria, sino también con el trofeo del mejor jugador del partido.