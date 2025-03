Jugador de Palmeiras de 18 años rompió en llanto tras denunciar insultos racistas: "Es un crimen"

La Copa Libertadores Sub-20 acaba de registrar un nuevo capítulo negativo. Esta vez, la víctima fue el joven delantero de 18 años Luighi Souza del Palmeiras, quien rompió en llanto en plena entrevista tras denunciar que recibió insultos racistas durante el partido ante Cerro Porteño por la segunda fecha de este torneo internacional.

El delantero del Verdao fue el encargado de hablar ante las cámaras tras el término del encuentro y fue preguntado por la victoria de su equipo, a lo que Luighi se mostró bastante sorprendido porque el periodista haya preferido hacerle la consulta sobre el duelo en sí en lugar de criticar el episodio racista que vivió en la cancha.

"No, no. ¿Es en serio esto? ¿No me van a preguntar sobre el acto de racismo que ocurrió hoy conmigo? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por esto? Dime, ¿hasta cuándo? Lo que me hicieron es un crimen, ¿no van a preguntar sobre eso?", fueron las palabras del joven delantero, quien no pudo aguantar las lágrimas en plena entrevista para finalmente abandonar la entrevista.

Luego de la entrevista de Luighi, su club Palmeiras emitió un fuerte pronunciamiento en las redes sociales y aseguraron que tomarán las acciones posibles en contra de los involucrados en este "repugnante episodio".

"Es inaceptable que, una vez más, un club brasileño tenga que lamentar un acto criminal de racismo ocurrido en partidos válidos por competiciones de la CONMEBOL. La Sociedade Esportiva Palmeiras expresa su solidaridad con los atletas del club que disputan la Libertadores Sub-20 en Paraguay y anuncia que tomará todas las acciones posibles para que todos los involucrados en este repugnante episodio de discriminación sean debidamente sancionados. ¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes! ¡Tus lágrimas, Luighi, son nuestras! ¡La familia Palmeiras está orgullosa de ti!", se puede leer en las redes sociales.

De inmediato, la Conmebol rechazó los insultos racistas y señaló a través de un comunicado oficial que se encuentran evaluando lo sucedido para tomar acciones correspondiente: "La CONMEBOL rechaza tajantemente cualquier acto de racismo o discriminación de cualquier tipo. Se implementarán las correspondientes medidas disciplinarias, y se están evaluando acciones adicionales en consulta con expertos en la materia".