El delantero peruano Raúl Ruidíaz, tras finalizar su contrato con el Seattle Sounders, se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo. Recientemente, se ha revelado que el jugador está en conversaciones con el club Real Salt Lake, un equipo de la Major League Soccer (MLS) que busca reforzar su delantera con un jugador de experiencia.

La 'Pulga' ha dejado una huella significativa en el fútbol estadounidense, destacándose por su capacidad goleadora durante sus siete temporadas con Seattle. Aunque en un momento se mencionó su posible llegada a Universitario de Deportes, las negociaciones no prosperaron, lo que lo ha llevado a explorar nuevas oportunidades en el extranjero.

Según el periodista Niko Moreno, las conversaciones con Real Salt Lake están avanzando, lo que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del atacante peruano. Este equipo, conocido como la 'Claret and Cobalt', salió campeón de la MLS en el 2007. Además, informó que Toronto FC, un equipo canadiense que también compite en la MLS, ha mostrado interés en atacante nacional.

"En Soccer Down Here compartí información nueva sobre el futuro potencial de Raúl Ruidíaz. Me dijeron que RSL está en conversaciones para traer al exdelantero de los Sounders Raúl Ruidíaz. El peruano aportaría la experiencia y profundidad necesarias en la delantera. El Toronto FC también está interesado", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

Información sobre el futuro de Raúl Ruidíaz. Foto: captura de Niko Moreno/X

Trayectoria de Raúl Ruidíaz

Raúl Ruidíaz ha tenido una carrera destacada en el fútbol, habiendo jugado en varios clubes a lo largo de su trayectoria. Inició su carrera en América Cochahuayco en Perú, luego pasó por Universitario de Deportes y Universidad de Chile, antes de jugar en Coritiba en Brasil. Su paso por FBC Melgar y Monarcas Morelia en México también fue significativo, pero fue en Seattle Sounders donde realmente brilló, convirtiéndose en un referente del equipo.