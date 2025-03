El portero Carlos Cáceda criticó el arbitraje tras la derrota de Melgar ante Cerro Porteño en Arequipa por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El arquero cuestionó la decisión del árbitro chileno Piero Maza, quien cobró un penal que resultó decisivo en el partido, puesto que le dio la victoria por la mínima al conjunto que dirige Diego Martínez.

Melgar inició su camino en la tercera fase del torneo continental con una derrota en casa. A pesar de dominar el juego y generar varias oportunidades, el equipo de Walter Ribonetto no logró marcar y se vio afectado por decisiones arbitrales que dejaron ciertas dudas. El encuentro se disputó en el estadio Monumental UNSA de Arequipa, donde el equipo local se encontró con un penal en contra que marcó el rumbo del partido.

¿Qué dijo Carlos Cáceda sobre el penal que sentenció la derrota de Melgar?

El primer tiempo fue complicado para el ‘León del Sur’, que vio cómo se le cobraban dos penales en un corto lapso. Aunque Cáceda logró detener el primer disparo, el segundo penal fue convertido por Robert Piris Da Motta, lo que dejó a Melgar en una situación difícil de revertir en el partido de vuelta.

Tras el encuentro, Carlos Cáceda no dudó en expresar su descontento con la actuación del árbitro. "Fue un partido duro, sabíamos la importancia que tenía Cerro Porteño, intentamos por todos los medios, sigo manteniendo que en el segundo penal, ni lo toco, no sé qué cobra el árbitro la verdad, deja mucho que pensar, ni siquiera lo fue a ver, estoy completamente seguro, he visto la repetición, no lo toco, pero bueno ya está”, declaró en zona mixta.

El camino hacia la remontada

A pesar de la adversidad, Cáceda se mostró optimista sobre las posibilidades de Melgar en el partido de vuelta. “La llave todavía sigue abierta”, comentó, enfatizando la necesidad de mantener la esperanza y el trabajo en equipo. Para avanzar a la fase de grupos, Melgar deberá ganar por al menos dos goles o, en su defecto, forzar una tanda de penales si logra una victoria por la mínima.

Próximos compromisos de Melgar

Antes de enfrentar a Cerro Porteño en Asunción, Melgar tiene un importante compromiso en la Liga 1. El equipo se medirá ante Sporting Cristal el próximo sábado 8 de marzo, lo que añade presión y relevancia a su calendario. Este encuentro será crucial no solo para el torneo local, sino también para mantener la moral alta antes del decisivo partido de vuelta en la Copa Libertadores.