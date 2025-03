Universitario vs Belgrano Sub 20 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el debut de la 'U' en la Copa Libertadores?

Universitario y Belgrano Sub 20 jugarán por el Grupo del certamen. Foto: Divisiones Menores Universitario/X

¿A qué hora juegan Universitario vs Belgrano Sub 20 por la Copa Libertadores? El encuentro por la fecha 1 del Grupo B del certamen Conmebol se disputará este domingo 2 de marzo desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Gunther Vogel y será transmitido por la señal de Nativa TV, en Perú, y TyC Sports, en Argentina. Asimsimo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Universitario vs Belgrano Sub 20: previa del partido por la Copa Libertadores

En 2024, Universitario salió campeón del Torneo de Promoción y Reservas, y con ello obtuvo su cupo para participar en la Conmebol Libertadores Sub 20 en 2025.

Después de trece años sin participar, el equipo dirigido por Jorge Araujo regresa a la Libertadores Sub 20 con el objetivo de hacer historia una vez más, compitiendo en el Grupo B junto a Belgrano de Argentina, Metropolitanos de Venezuela y Fortaleza de Brasil.

¿A qué hora juegan Universitario vs Belgrano Sub 20 por la Copa Libertadores?

El Universitario vs Belgrano Sub 20 por el inicio del Grupo B comenzará desde las 5.00 p. m. en Perú. Revisa el horario según tu zona geográfica.

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Belgrano Sub 20 por la Copa Libertadores?

En Perú, la transmisión del Universitario vs Belgrano Sub 20 por la Copa Libertadores de esa categoría será televisado por Nativa TV, señal que se encuentra disponible para Movistar TV, Claro TV, Best Cable y DIRECTV. En Argentina, este cotejo se podrá ver por TyC Sports.

¿Cómo ver Universitario vs Belgrano Sub 20 por Nativa TV?

Nativa TV se podrá ver a través de los siguientes canales:

DirecTV: Canal 1189 HD

Movistar TV: Canal 36 - 736 HD

Claro TV: Canal 31 - 516

Best Cable TV: Canal 15

¿Cómo ver Universitario vs Belgrano Sub 20 por la Copa Libertadores ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el Universitario vs Belgrano Sub 20 ONLINE, podrás hacerlo a través de la la cobertura de La República Deportes, medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y todos los pormenores del juego.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Sub 20

Cabe destacar que los primeros de cada grupo avanzan a las semifinales del torneo mientras que el otro cupo lo obtiene el mejor segundo.