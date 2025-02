Cuándo y en qué canales pelea Gervonta Davis vs. Lamont Roach EN VIVO en Nueva York por el título mundial de boxeo

Llegó la hora. Gervonta Davis regresa al ring para demostrar que todavía puede aspirar a la gloria del boxeo pese a sus 30 años. El vigente campeón mundial peso ligero AMB, cuestionado por diversos fanáticos del boxeo, parte como favorito ante el exmonarca superpluma Lamont Roach. El evento estelar se desarrollará en el imponente Barclays Center de Nueva York, que cuenta con capacidad para 19.000 espectadores. Es importante destacar que el año pasado solamente peleó una vez y generó polémica por sus rivales e inactividad, ya que los campeones suelen pelear 3 veces en una temporada.

La carrera de Gervonta Davis siempre estuvo marcado por polémicas e incluso pisó la cárcel por incumplir su condena de tres meses de arresto domiciliario por el caso de atropello y fuga en 2020. Además, hace poco encendió las alarmas en el mundo del boxeo al anunciar que este 2025 podría ser último año en el ring. Por este motivo, los fanáticos del boxeo no quieren perderse ningún round en Nueva York.

Davis y Roach en el careo oficial previo a la pelea estelar | Foto: ESPN

¿Cuándo y en qué canales ver la pelea EN VIVO entre Gervonta Davis vs Roach?

El evento se llevará a cabo el sábado 1 de marzo de 2025 como parte de la cartelera de Premier Boxing Champions. Las peleas preliminares comenzarán a las 8:00 p.m. ET de Estados Unidos (7:00 p.m. México, 10:00 p.m. Argentina y 2:00 a.m. España). La pelea estelar entre Davis vs. Roach tendrá lugar aproximadamente a las 11:15 p.m. ET de Estados Unidos (10:15 p.m. México, 1:15 a.m. Argentina y 5:15 a.m. España).

Los canales para seguir la pelea en Estados Unidos estarán disponible por Amazon Prime Video vía PPV. En cambio, en México se podrá ver por ESPN y Disney+.

Cartelera completa de Gervonta Davis vs. Lamont Roach

Gervonta Davis (C) vs Lamont Roach Jr, por el título de peso ligero de la WBA

José Valenzuela (C) vs Gary Antuanne Russell, por el título superligero de la WBA

Alberto Puello (C) vs Sandor Martin, por el título superligero del WBC

Yoenis Tellez vs Julian Williams, por el título interino superwelter de la WBA

Jarrett Hurd vs. Johan González, peso mediano

Jonathan López vs. Alex Dilmaghani, peso superpluma

¿Quién es el nuevo rival de Gervonta Davis en Nueva York?

Lamont Roach Jr. es un boxeador talentoso conocido por haber sido el campeón mundial de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Roach ha demostrado su habilidad y determinación en el ring, obteniendo victorias importantes a lo largo de su carrera. Su estilo de boxeo técnico y su capacidad para adaptarse a diferentes oponentes lo han convertido en un contendiente destacado en la división superpluma. De todos modos, no parte como favorito ante 'Tank' Davis.

¿Cuál es el sorprendente récord de Gervonta Davis en boxeo?

El 'Tank' mantiene un récord impecable de 30 victorias y 0 derrotas, destacando por su impresionante poder de nocaut con 28 victorias por KO, lo que representa un 93.3% de sus triunfos, según ESPN. Además, a lo largo de su carrera, Davis ha sido campeón mundial en tres divisiones de peso, incluyendo el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ha defendido exitosamente en varias ocasiones. Justamente, en su última victoria ganó por nocaut luego de un potente uppercut ante su rival de turno.