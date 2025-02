Boca Juniors afronta una dura crisis luego de ser eliminado de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. La caída frente a los dirigidos por Néstor Gorosito en la Bombonera, que fue calificada por la prensa argentina como un "papelón histórico", fue determinante para que se evalúe la continuidad del entrenador Fernando Gago. En las últimas horas, diversos medios indicaron que el estratega no seguirá en el club y dirigirá su último partido ante Rosario Central por la Liga Profesional.

En medio de este panorama, se pudo conocer el Gago, al enterarse por los medios de comunicación que no seguiría en el cargo, fue a encarar a un integrante del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme.

Gago encaró a directivo de Boca tras enterarse de que sería despedido

De acuerdo a la versión difundida por el diario Olé de Argentina, el popular 'Pintita' llamó a Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme, para pedirle explicaciones sobre su futuro. "¿Es cierto lo que están diciendo? ¿Quieren que me vaya? Si es así, díganmelo", le mencionó el DT al directivo.

Al escuadra este mensaje, Marcelo Delgado, exgoleador de Boca, evitó una confrontación y le aseguró que se mantendrá en la dirección técnica. "No, no, tranquilo, vos tenés contrato por un año. No podemos responder a todo lo que dice la prensa", afirmó.

Fernando Gago no seguirá en Boca Juniors

El periodista argentino Diego Monroig, durante su intervención en 'SportsCenter AM', anunció que el encuentro programado para este viernes 28 de febrero contra Rosario Central marcará el final de la etapa de Gago como director técnico de Boca Juniors. Esta decisión se produce tras la dolorosa eliminación del equipo en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, dirigido por Néstor Gorosito.

Fernando Gago asumió como DT de Boca Juniors en 2024. Foto: SportsCenter/X

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Rosario Central?

El partido entre Boca Juniors vs Rosario Central se jugará este viernes 28 de febrero por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina) en la mítica Bombonera.