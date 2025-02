UTC ya tiene técnico tras la controversia del 'Bolillo' Gómez: pasó por Universitario y dirigió a club del interior en 2024

UTC es uno de los equipos que inició de forma negativa el Torneo Apertura. Dos derrotas por goleada (3-0 ante Melgar y 0-4 contra Binacional), además de la polémica por la frustrada llegada del veterano entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, han hundido al 'Gavilán del Norte' en el sótano de la tabla. Por eso, su dirigencia actuó rápidamente y, después de evaluar algunas opciones, encontró al sustituto del interino Mauro Reyes: se trata de Pablo Bossi.

PUEDES VER: Fue anunciado a lo grande, nunca pisó el Perú y se convirtió en el primer DT descartado tras la primera fecha de la Liga 1 2025

"¡Nueva etapa! Le damos la bienvenida al profesor Pablo Bossi, quien asume la dirección técnica de nuestro equipo. Enfocados en lo que viene, siempre contigo, ¡vamos gavilán!", anunció la institución cajamarquina en sus redes sociales. El timonel uruguayo estará acompañado por los argentinos Lisandro Greppo (asistente) y Miguel Solá (preparador físico), así como los peruanos Yoshi Manrique (preparador de arqueros) y Renzo Nolasco (videoanalista). Este último trabajó anteriormente en Alianza Lima, durante los ciclos encabezados por Miguel Ángel Russo y Pablo Bengoechea.

UTC anunció a Pablo Bossi como su nuevo entrenador. Foto: Club UTC

¿Qué dijo Pablo Bossi a su llegada a Cajamarca para dirigir a UTC?

En primer término, el técnico charrúa expresó su satisfacción por llegar al equipo cajamarquino. "Llegamos a un acuerdo con la directiva del club, ayer viajamos a Cajamarca y hoy ya nos hicimos cargo del equipo. Tuvimos nuestra primera sesión de entrenamiento y el recibimiento del grupo ha sido muy bueno. Eso es algo fundamental para cualquier entrenador que busca implementar una idea de juego, porque significa que hay apertura y disposición por parte de los jugadores", afirmó al programa "De Una" en Radio Ovación.

A pesar de que el 16 de enero, Bossi había sido anunciado por el club Bentín Tacna Heroica, último campeón de la Copa Perú, para disputar la Liga 2, consiguió la rescisión de su contrato de forma satisfactoria. "Afortunadamente, cuando las cosas se hablan con madurez, se pueden encontrar soluciones. Conversamos con la gente de Tacna y comprendieron que esta era una oportunidad profesional importante para mí. Logramos un acuerdo en buenos términos, lo que me permitió estar aquí sin ningún inconveniente. Ahora estamos totalmente enfocados en el trabajo con UTC y con el deseo de poder estar en el banquillo este fin de semana”, explicó.

Pablo Bossi logró desvincularse de Bentín Tacna Heroica, quien lo presentó el 16 de enero como su nuevo entrenador. Foto: Club Bentín Tacna Heroica

Sobre el duelo como visitante frente a Cusco FC por la cuarta jornada, el uruguayo se mostró convencido de obtener un resultado positivo. "Es un partido lindo para jugar y ya estamos trabajando en ello. La clave será plantear una estrategia adecuada y utilizar nuestras herramientas de juego para intentar sumar puntos y traer un buen resultado a Cajamarca. Estamos convencidos de que, con orden y disciplina táctica, podemos competir de igual a igual con cualquier equipo", comentó.

¿En qué clubes dirigió Pablo Bossi?

De 52 años de edad, este será el sexto equipo de Pablo Bossi en su trayectoria como técnico en propiedad. Su última experiencia ocurrió el año pasado, cuando estuvo al mando de Los Chankas entre el 15 de abril y el 25 de septiembre. Con la institución andahuaylina, cosechó 22 puntos de 54 posibles (5 triunfos, 7 empates y 6 derrotas) y acumuló 10 partidos sin ganar (5 igualdades y 5 caídas) antes de su cese tras perder 3-1 ante Sport Huancayo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Sport Boys (agosto - octubre de 2013, Liga 2)

(agosto - octubre de 2013, Liga 2) Sport Loreto (octubre - diciembre de 2013, Copa Perú)

(octubre - diciembre de 2013, Copa Perú) Alfonso Ugarte (febrero - mayo de 2014, Liga 2)

(febrero - mayo de 2014, Liga 2) Los Chankas (abril - septiembre de 2024, Liga 1)

(abril - septiembre de 2024, Liga 1) Bentín Tacna Heroica (enero - febrero de 2025, Liga 2)

(enero - febrero de 2025, Liga 2) UTC (febrero de 2025 - actualidad, Liga 1)

Es importante señalar que el entrenador uruguayo se desempeñó inicialmente como preparador físico de algunos clubes del interior (Real Garcilaso, Cobresol y León de Huánuco), además de la selección peruana sub-17, entre 2010 y 2012. Por otra parte, fungió como coordinador de las divisiones menores de Carlos Mannucci (2016-2017) y Universitario (2017-2020), además de director de scouting de la selección peruana (2021-2022) y el equipo trujillano (2023-2024).

Una imagen de Pablo Bossi durante su etapa como coordinador de las fuerzas básicas del club crema. Foto: Club Universitario de Deportes

¿Por qué no asumió Hernán Darío Gómez en UTC?

Con relación al fallido arribo del experimentado técnico colombiano a tierras cajamarquinas, existen dos versiones contrapuestas. La primera es que, por razones de salud, 'Bolillo' no podía permanecer en ciudades de altura por un periodo de 8 meses. No obstante, su representante, Ricardo Pachón, desmintió tal información y responsabilizó a la dirigencia del elenco cajamarquino de no conducir apropiadamente las negociaciones entre ambas partes. El 24 de febrero, diversos medios internacionales confirmaron el fichaje del estratega de 69 años por la selección de El Salvador.

¿Cuándo es el siguiente partido de UTC?

Luego de su último revés ante Deportivo Binacional, UTC visitará a Cusco FC por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cotejo se llevará a cabo el sábado 1 de marzo a partir de la 1.00 p. m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.