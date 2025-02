En una reciente entrevista, Nolberto Solano abordó la controversia que lo ha enfrentado con Roberto ‘Chorri’ Palacios durante más de dos décadas. El exjugador de la selección peruana reveló detalles sobre el supuesto bloqueo a la transferencia de su compatriota al Newcastle de Inglaterra, y aclaró que el verdadero responsable fue el representante de Palacios.

La conversación tuvo lugar en el programa de YouTube ‘La Fe de Cuto’, en el que Solano desmintió las acusaciones de su excompañero, quien había insinuado que su traspaso a Europa fue frustrado por la intervención de él. A lo largo de la charla, el exfutbolista dejó claro que nunca existió una rencilla personal entre ellos y que, de haber tenido la oportunidad, le hubiera gustado compartir el vestuario con el ‘10’ peruano.

El contexto de la controversia entre Nolberto Solano y 'Chorri' Palacios

La polémica se remonta a hace 20 años, cuando Palacios despertó el interés del Newcastle, club en el que Solano ya jugaba. Según el relato de Palacios, su traspaso no se concretó debido a la influencia de Solano.

Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes explicó que, en ese momento, no dominaba el idioma y no tenía poder de decisión sobre las contrataciones del club inglés. “He sido muy transparente, si esto pasó en el año 2000 o 2002, yo no hablaba el idioma, no era el dueño de Newcastle para decir quién viene y quién no”, afirmó en la conversación.

Responsabilidad del representante del 'Chorri' Palacios

Durante la entrevista, Solano apuntó directamente al representante de Palacios como el verdadero culpable de la situación. “El mentiroso fue el representante que no lo ha podido meter, sucio, me metió a mí, y también a Juan Reynoso”, declaró.

Solano también mencionó que Reynoso desmintió las afirmaciones de Palacios, lo que añade más peso a su argumento. “Juan salió y dijo ‘¿Cuándo te he dicho algo?’, lo desmintió, hay doble mentira y hay gente que lo puede comprobar”, agregó.

La verdad sobre el interés del Newcastle por 'Chorri' Palacios

Solano reveló que, efectivamente, un miembro del Newcastle mostró interés en Palacios, quien fue observado en un amistoso de la selección peruana.

“Yo le pregunté al asistente, que todavía sigue vivo, le pregunté ‘¿Algún momento hubo interés por un compañero mío?’, me dijo que sí, ‘Palacios, yo lo fui a ver’”, explicó. Sin embargo, el interés no se tradujo en un fichaje, lo que dejó a Palacios sin la oportunidad de jugar en Europa.

Reflexiones finales de Solano

El exfutbolista concluyó su intervención asegurando que no fue el responsable de que Palacios no llegara a Europa. “Como es malo este representante, cara dura, no sé si seguirá vivo, pero le dijo eso.

¿Cómo a esos niveles voy a decirle? De última hay 10 millones de equipos en Europa”, sentenció. Con estas declaraciones, Solano busca poner fin a una controversia que ha perdurado en el tiempo y aclarar su posición en este episodio de la historia del fútbol peruano.