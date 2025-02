Alex Valera, desde que llegó a Universitario, se ha consolidado como el '9' titular a pesar de que cada año la 'U' contrata delanteros extranjeros que no pudieron ganarle el puesto. En los amistosos de pretemporada, si bien se valoró su despliegue en la cancha, se le criticó su falta de gol. Sin embargo, en el reciente encuentro ante Cienciano por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, se le abrió el arco. Al respecto, se refirió a Christian Cueva, volante del Papá, y lo puso por encima de Piero Quispe con una peculiar comparación.

El delantero crema destacó la calidad de su compañero en la selección peruana tras la victoria de su equipo ante Cienciano. En una reciente entrevista, Valera no dudó en elegir a Cueva por encima de Piero Quispe al resaltar su 'magia' en los pies para asistir en momentos claves durante un compromiso.

Alex Valera destaca habilidad de Cueva con los pies

En conversación con RPP, el atacante merengue expresó su aprecio por Christian Cueva y destacó su importancia en la selección peruana. "Contento, yo lo estimo mucho, lo quiero mucho. Para mí es un jugador importante que ha tenido muy buenos partidos. En la selección ha dado muy buenos partidos, ha sido muy importante. Me siento bien y contento que él siga jugando, que esté bien, que esté tranquilo. Espero siga mejorando", comentó

En otro punto, la charla se centró en un escenario hipotético en el que Valera tendría que elegir entre recibir un pase de Cueva o de Quispe en el minuto 90 del partido ante Bolivia en la próxima fecha de las Eliminatorias 2026. Su elección dejó en claro el respeto y la admiración que siente por ambos jugadores, pero también su preferencia por la calidad de los pases del mediocampista de Cienciano.

"Me la pones difícil. A los dos los quiero mucho, a Quispe lo vi cuando recién estaba saliendo de la 'U', y para mí... a los dos los quiero mucho. Pero creo que los pases de Cueva en su mejor momento eran únicos. ¿Me entiendes? Yo te diría que un pase de Cueva", afirmó.

Christian Cueva y Piero Quispe ya jugaron juntos en la selección peruana. Foto: GLR

¿Qué dijo Alex Valera sobre Raúl Ruidíaz?

Asimismo, en la misma entrevista, Valera se refirió a Raúl Ruidíaz, quien fue muy sonado en este mercado de pases para fichar por la 'U'. "Yo he estado en Universitario desde el 2021, año en que las cosas no estaban bien. He visto a la 'U' en etapas muy distintas. Para mí el tema de Ruidíaz como jugador no me compete. Nosotros tenemos que estar enfocados en los partidos. Somos como una familia. A la persona que venga lo tratamos de hacer sentir como en casa lo más rápido posible", declaró.