COP emplaza a Legado por pérdida millonaria

Por: José Carlos Giles

La disolución del Proyecto Especial Legado, por parte del Estado Peruano, ha puesto en evidencia un forado económico y moral que afecta directamente a deportistas en proceso de formación.

El último sábado, las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN), el Comité Olímpico Peruano (COP) y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú denunciaron que Legado no ha pagado el dinero por concepto de las academias deportivas -que corresponde a las Federaciones- de las cinco sedes deportivas que administra y que pronto pasarán al Instituto Peruano del Deporte.

En el cobro de las academias deportivas, reza el comunicado, “Legado contrató a DISOLU Sociedad Anónima Cerrada (DISOLU S.A.C.) con R.U.C. 20552559208”. Y agrega que, “entre el mes de enero y febrero de 2025, el monto recaudado supera los nueve millones de soles, suma que a la fecha no fue transferida a las respectivas FDN)”, se puede leer.

Renzo Manyari, presidente del COP, se explayó en el tema en diálogo con Latina y reveló que este hecho (“los más de 9 de millones desaparecidos”) representa “el mayor escándalo y perjuicio económico que existió en la historia del deporte peruano”.

REVELACIONES

“La denuncia involucra a los talleres que hacen las Federaciones en el espacio de Legado. Legado, en el contrato que tiene con las Federaciones, se hacía responsable en contratar una empresa que sería la encargada de recaudar los fondos producto de las inscripciones de estas academias de verano”, explica Manyari.

Y continúa: “El tema es que la excusa inicial, según transmitían las Federaciones, que decía Legado, era que había problemas con la página para hacer los pagos. Bueno, así pasaron una semana, dos semanas; y recién en febrero les dicen verbalmente, en reuniones que han sostenido, que la empresa DISOLU está no habida, que el representante Luigui Berrospi no está. Y que no hay solución para devolver el dinero”.

TRABAJADORES SIN SUELDO

Manyari, el dirigente que le entregó la medalla de bronce de Stefano Peschiera en París 2024, cargó contra los responsables. “Acá el problema es que estamos hablando de academias para la masificación y la captación de talentos. Los más afectados son el eslabón más débil del sistema deportivo nacional, que son los deportistas de iniciación. Eso es lo crítico del asunto, más allá de los más de 9 millones de soles, es que entrenadores y familias de estos entrenadores y equipos multidisciplinarios no van a poder cobrar debido a esta situación”.

Lo que parecía una simple denuncia tomó forma de tornado cuando Manyari lamentó el hecho: “Hay más de 9 de millones desaparecidos y estamos hablando del mayor escándalo y perjuicio económico que existió en la historia del deporte peruano”, dijo, lo cual representa un golpe letal para el Sistema Deportivo Nacional.

“ES MUY RARO”

“El problema es que Legado no le ha dado una solución a las Federaciones sobre este tema y el comunicado que sacan al respecto en la parte final habla que las Federaciones harán una facturación directa con la empresa. Lo que he podido conversar con las Federaciones como Comité Olímpico Peruano me dicen que no es así, hay facturas que Legado le emite a las Federaciones y lo único que han recibido hasta ahora las Federaciones es la liquidación, pero la liquidación no es más que decir cuánto te corresponde”, sostuvo Manyari.

Lo peor, parece, está por venir. “El dinero en sí, yo no veo forma en estos momentos que lo puedan recibir y el mayor problema de todo esto es que las Federaciones ahora se van a quedar sin dinero, sin posibilidades de pagar a los entrenadores, y el perjuicio más grande de todo esto es que no hay una solución real. Por eso hay Federaciones que a pesar que no nos hemos visto afectadas sacamos el comunicado en conjunto por un tema de solidaridad”, declaró.

Renzo Manyari, con voz pausada, pero indignado por lo sucedido, prosiguió: “La Defensa Legal del Estado debe asumir este tema. El 30% de este monto (el dinero perdido) le corresponde a Legado. Debe comunicarse con las autoridades internas para que lleven este caso, pero acá tienen que intervenir Fiscalía, Contraloría”. Y finalizó con una premisa que provocará la reacción de las autoridades: “Es raro que una persona, de la noche a la mañana, se lleve el dinero y ya no se le pueda ubicar”. Así de trágico es el presente del deporte.

LA NATACIÓN

Rodrigo León Prado, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Natación, también se ocupó de esta grave denuncia. “Ahora que hay hasta una marcha para defender la continuidad del Proyecto Especial Legado Lima 2019, y todos los medios hablan sobre el tema de su extinción, sería bueno exigir que Legado nos responda con certeza dónde está el dinero generado por los talleres del verano 2025 en sus sedes”.

León Prado se mostró sorprendido por el silencio de quienes han defendido a Legado en los últimos días, cómo es el caso del empresario Carlos Neuhaus.