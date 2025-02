Canadá vs. USA, 4 Nations Face-Off 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO la gran final de hockey este 20 de febrero

La gran final del 4 Nations Face-Off 2025 se celebrará este jueves 20 de febrero de 2025 entre dos de los equipos más poderosos del hockey sobre hielo: Canadá y Estados Unidos. Este torneo internacional ha sido testigo de una serie de partidos intensos, y ahora, los dos equipos se enfrentarán por el campeonato tras un recorrido lleno de acción. Con jugadores de renombre mundial como Sidney Crosby y Connor McDavid por parte de Canadá, y Jake Guentzel y Patrick Kane por EE. UU., la expectativa es alta para este esperado encuentro.

Este partido promete ser una de las batallas más emocionantes del año, no solo por la calidad de los jugadores, sino también por la rivalidad histórica entre ambos equipos. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la hora, el lugar y cómo ver este choque de titanes en el hockey sobre hielo.

Canadá vs. USA: ¿a qué hora juegan la gran final del 4 Nations Face-Off 2025?

El esperado encuentro entre Canadá y Estados Unidos se llevará a cabo este 20 de febrero de 2025 a las 8.00 p. m. en la costa este de EE. UU. y Canadá. Asimismo, las horas locales en otras partes de América serán las siguientes:

Hora del Este (ET): 8.00 p. m.

Hora Central (CT): 7.00 p. m.

Hora del Atlántico (AT): 9.00 p. m.

Hora de Argentina (ART): 11.00 p. m.

¿Dónde ver USA vs. Canadá EN VIVO por la final del hockey 4 Nations 2025?

Si no puedes asistir al partido en vivo, no te preocupes, ya que habrá varias formas de seguir USA vs. Canadá en la final del 4 Nations Face-Off 2025. En Estados Unidos, el juego será transmitido por ESPN y ESPN+. Para los seguidores canadienses, Sportsnet y TVA Sports ofrecerán cobertura completa del enfrentamiento.

Si estás fuera de América del Norte, la NHL también podría realizar una transmisión internacional del evento a través de su canal oficial de YouTube, brindando acceso a los fanáticos de todo el mundo. Por ello, se recomienda estar atentos ante cualquier anuncio de la página.

Final 4 Nations Face-Off: ¿cómo llegan USA y Canadá al 20 de febrero?

Ambos equipos han tenido un desempeño impresionante en el torneo, destacándose en sus respectivos grupos con victorias de alto calibre. Estados Unidos, con un equipo sólido que incluye figuras como Jake Guentzel, ha demostrado una gran defensa y una ofensiva imparable en cada enfrentamiento. A lo largo del torneo, la selección estadounidense se ha caracterizado por su agresividad en el hielo, lo que les ha permitido llegar con confianza a la final.

Por otro lado, Canadá ha sido igualmente dominante, con jugadores de élite como Sidney Crosby y Connor McDavid guiando a su equipo hacia esta etapa decisiva. La potencia ofensiva y la habilidad estratégica de los canadienses han dejado claro que están listos para luchar por el campeonato. La historia de rivalidad entre ambas naciones y la calidad de sus jugadores aseguran que este partido será uno de los más recordados en la historia del hockey.