Super Bowl 2025: el bailarín de Kendrick Lamar tendrá este castigo de la NFL por protestar con bandera de Palestina

La Super Bowl 2025 será recordada por el celebrado triunfo de los Philadelphia Eagles, pero hubo otro suceso que también causo revuelo en las redes sociales. Durante la presentación de Kendrick Lamar, el bailarín saco una bandera de Palestina en señal de protesta, la cual tenía escrito las palabras "Sudán" y "Gaza". Las medidas tomadas, acorde al portavoz de la NFL Brian McCarthy, sería el veto permanente de esta persona de sus eventos.

La NFL, conocida por mantener una postura neutral en cuestiones políticas durante el Final del Super Bowl, tuvo que intervenir rápidamente. La situación ha resaltado el creciente debate sobre la relación entre el deporte y la política, especialmente en eventos globales como este último celebrado.

¿Qué castigo le dieron al bailarín de Kendrick Lamar por protestar en el Super Bowl 2025?

Las acciones realizadas por el bailarín de Kendrick Lamar tuvieron como consecuencias su prohibición absoluta en todos los estadios y eventos que organice la Liga Nacional de Futbol (NFL, en sus siglas en inglés), señaló McCarthy. Según The New York Times, la NFL reveló que aquel manifestante formaba parte de un elenco de 400 intérpretes.

Las acciones del involucrado generó una amplia conversación sobre política, cultura y deporte en Estados Unidos. El Super Bowl es visto por millones de personas, por lo que actos como este son un gran poder de influencia a las opiniones del público.

¿El equipo sabía de la posibilidad de esta protesta en el Super Bowl 2025?

La pregunta sobre si el equipo de producción sabía sobre la protesta política del bailarín ha sido un tema de discusión desde que el incidente ocurrió. Sin embargo, en el comunicado de la NFL, se explicó que nadie dentro del equipo de producción estaba involucrado o consciente de las intenciones del bailarín de Kendrick Lamar.

El mismo comunicado señaló que "el individuo ocultó el objeto en su posesión y solo lo desveló al final del espectáculo". Asimismo, según The New York Times, un representante de Roc Nation, empresa encargada del Halftime Show, confirmaron que las acciones del protestante no estaban planeadas, no formó parte de la producción y nunca se practicó en ningún ensayo. La liga, al igual que otras organizaciones, tiende a ser cautelosa con las protestas públicas, ya que los fanáticos tienen opiniones diversas sobre temas políticos y sociales.