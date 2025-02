Alianza Lima busca extender su gran inicio de temporada. Luego de derrotar a Nacional de Paraguay por 4-2 en el global por la Fase 1 de la Copa Libertadores y clasificar a la siguiente fase, los íntimos se medirán ante Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1 2025. El conjunto comandado por Néstor Gorosito busca su segunda victoria consecutiva en el certamen doméstico.

Por la primera fecha del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima debutó con goleada ante Cusco FC en Matute. El cuadro victoriano se impuso 3-0 con goles de Erick Noriega, Pablo Lavandeira y Eryc Castillo. Ahora, se medirán contra Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 se disputará este sábado 15 de febrero a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo llega Alianza Atlético para el partido contra Alianza Lima por la Liga 1 2025?

El equipo que dirige Gerardo Ameli llega a este encuentro ante los íntimos tras caer por la fecha 1 frente a Sport Huancayo. Los de Sullana perdieron 2-1 con goles de Janio Pósito y Miguel Carranza.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs Alianza Atlético por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.