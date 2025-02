Óscar Ibáñez ofreció su primera conferencia de prensa como nuevo técnico de la selección peruana acompañado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. En la cita, el exarquero de Universitario reveló que sostuvo una conversación con Ricardo Gareca, exentrenador de la Bicolor, quien lo llamó para felicitarlo por el puesto. Asimismo, contó que recibió la llamada de otros estrategas para darle buenos deseos en esta nueva etapa.

Ibáñez, que fue campeón de la Copa Sudamericana cuando era jugador de Cienciano, trabajó junto al ‘Tigre’ en el comando técnico del combinado nacional. El ‘Flaco’ fue el preparador de arqueros de Gareca desde 2019 hasta 2022, el último año del exDT de Vélez al frente de la selección peruana.

La comunicación con Gareca y el apoyo de colegas

Óscar Ibáñez fue presentado de forma oficial como nuevo entrenador de la selección peruana por parte de Agustín Lozano, presidente de la FPF. En sus primeras palabras al frente de la Bicolor, Ibáñez aseguró que Ricardo Gareca, con quien trabajó en el proceso rumbo a Qatar 2022, lo llamó para felicitarlo por su nueva labor.

“Nosotros somos gente que nos conocen, somos gente de trabajo, profesional. Somos personas de convencimiento y no nos hubiéramos arriesgado a tomar este desafío si no estábamos convencidos de que podemos clasificar”, inició Ibáñez, quien tuvo la oportunidad de defender los colores de la Bicolor en su etapa como jugador.

Además, indicó que el ‘Tigre’ no fue el único que lo llamó, sino también todo el cuerpo técnico que lo acompaña en la selección de Chile. “En cuanto a Ricardo Gareca, sí, me llamó todo el cuerpo técnico. Estaban super felices por la decisión, nos desearon toda la suerte”, agregó. Este gesto demuestra la buena relación que ambos mantienen desde su tiempo en el equipo nacional.

Ibáñez también agradeció a otros entrenadores, tanto nacionales como internacionales, que se comunicaron para ofrecer su apoyo y consejos. “Aprovecho también para agradecer a todo el comando técnico de Sergio Markarián, al ‘Chino’ Rivera, Franco Navarro, Nolberto Solano, cantidad de gente y entrenadores del extranjero que me llamaron y se pusieron a disposición para lo que necesitemos. Eso me pone muy feliz y me hace reconfirmar que tomamos una buena decisión”, sostuvo.

Óscar Ibáñez señaló cómo lo ayudará la experiencia junto a Ricardo Gareca

Durante la conferencia, Óscar Ibáñez habló sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el cargo de entrenador de la selección peruana. El argentino nacionalizado peruano indicó que haber trabajado en diversos procesos de Eliminatorias junto a Sergio Markarián y Ricardo Gareca le dieron lecciones importantes para poder iniciar su proceso con toda la confianza.

“Tengo una ventaja importante en este tipo de situaciones, ya que fui jugador de selección, conozco a los jugadores, tuve dos maestrías en cuerpos técnicos distintos: en la de Markarián y en la de Gareca. Además, estoy convencido de que los jugadores ya saben de este tipo de situaciones, que reaccionaron en dos procesos anteriores y que lo pueden hacer nuevamente”, precisó.