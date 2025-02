Espanyol denuncia a jugadora del Barcelona por tocamiento indebido: "Una acción inaceptable"

El derbi de la Liga F entre Barcelona y Espanyol, que terminó con triunfo 2-0 a favor de las blaugranas, estuvo marcado por una controvertida acción. Durante la primera parte del compromiso, la defensora española 'Mapi' León tocó las partes íntimas de la central colombiana Daniela Caracas. Lo acontecido en la Ciudad Deportiva Dani Jarque generó una respuesta en el conjunto blaugrana.

Hasta el momento, el RCD Espanyol ha emitido un comunicado en el que expresa su firme condena hacia un gesto que considera inaceptable. La institución ha ofrecido a su jugadora todos los recursos necesarios en caso de que decida iniciar acciones legales al respecto.

Espanyol denuncia tocamiento inaceptable de Mapi León, jugadora del Barcelona

"Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida. En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo", se lee en el inicio del escrito.

El elenco catalán también indicó que, a través de las redes sociales, se vienen divulgando insultos en contra de la futbolista colombiana. "A lo sucedido en el terreno de juego se suma la lamentable reacción en redes sociales, donde nuestra jugadora ha sido objeto de insultos por parte de centenares de perfiles. Nos preocupa que, en lugar de centrarse en el acto en sí, parte de la atención mediática se haya desviado hacia otras cuestiones ajenas a la gravedad de la acción", agregó.

Por otra parte, Espanyol reafirmó su condena hacia esta clase de acciones y, además, remarcó que podrán a disposición de Daniela Caracas los servicios legales.

"Desde el RCD Espanyol defendemos a nuestra jugadora y condenamos cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas en el campo. Creemos firmemente en el respeto y la deportividad como valores fundamentales del fútbol y esperamos que este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen. Además, hemos puesto a disposición de nuestra jugadora los servicios jurídicos del Club por si desea emprender acciones legales", indicó.