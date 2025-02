Barcelona vs Sevilla EN VIVO: dónde ver, pronóstico y horario del partido por LaLiga de España

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO? Blaugranas y blanquirrojos se verán las caras este domingo 9 de febrero por la fecha 23 de LaLiga de España 2024-25. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El equipo dirigido por Hansi Flick busca aprovechar el empate entre Real Madrid y Atlético Madrid, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares de LaLiga. Por su parte, el Sevilla afronta un buen momento que les permitió alejarse de la zona de descenso y posicionarse en la lucha por un lugar en competiciones europeas.

¿A qué hora jugarán Barcelona vs Sevilla?

El partido Barcelona vs Sevilla se jugará este domingo 9 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?

La transmisión del Barcelona vs Sevilla estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Barcelona vs Sevilla por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Barcelona vs Sevilla ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Sevilla por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Barcelona vs Sevilla: posibles formaciones

Barcelona : Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, Casadó, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.

: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, Casadó, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski. Sevilla: Nyland; Juanlu, Badé, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Agoumé, Sow, Saúl; Lukebakio, Isaac Romero, Rubén Vargas.

¿Dónde juegan Barcelona vs Sevilla?

Barcelona vs Sevilla se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión de Sevilla, España. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 43.000 espectadores.

Barcelona vs Sevilla: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Barcelona vs Sevilla. El equipo de Hansi Flick es claro favorito.