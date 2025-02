La llegada de Luis Ramos al fútbol colombiano es muy importante el universo de la selección peruana. Luego de que Paolo Guerrero decidiera retirarse del combinado nacional, y ante la necesidad de un recambio en la zona ofensiva, el exdelantero de Cusco FC se postula como una alternativa en el equipo que estará a cargo de Óscar Ibáñez.

A la espera de que se oficialice su incorporación, Jorge Da Silva, entrenador de América de Cali, reveló el motivo que fue determinante para la contratación del artillero de 24 años.

DT de América de Cali revela por qué ficharon a Luis Ramos

El estratega de los 'Diablo rojos' resaltó la voluntad que tuvo Luis Ramos para sumarse a su plantel. Además, remarcó que jugar en el balompié colombiano le permitirá tener más oportunidades en la selección peruana.

"Dentro de unas cuantas cualidades que queríamos que tuviera el delantero... la más importante es que viniera con ganas. Él está feliz de llegar a un club grande, porque tiene la posibilidad de jugar por primera vez en el exterior y sabe que puede ser un salto muy importante en lo que es su futuro. Es un jugador que fue convocado para Eliminatorias y sabe que, jugando y rindiendo, va a tener más chances de ir a su selección", manifestó en diálogo con Win Sport.

"Hoy estuvimos hablando con él, ya se puso a disposición y firmará el contrato en las próximas horas. Ojalá que podamos contar el sábado con él. Eso habla muy bien de un jugador y uno como entrenador te deja tranquilo ese tipo de cosas, el ver a un jugador que está alineado con lo que queremos", concluyó.

¿Qué dijo Luis Ramos tras fichar por América de Cali?

En su llegada a suelo colombiano, el artillero reconoció que se sentía ansioso por este nuevo desafío profesional y fue claro al mencionar que su objetivo es consolidarse en la selección peruana.

"Ambos clubes llegaron a un buen acuerdo, lo que yo también buscaba con mi empresario es poder salir a un equipo importante que me abriera las puertas para llegar a la selección peruana. Espero que se dé de la mejor manera, tengo muchas ansias de poder empezar todo esto", sostuvo en diálogo con la prensa cafetera.

"Vengo a dar la vida por la institución, me voy a identificar mucho con esta camiseta, vengo a aportar mi grano de arena desde donde me toque y espero hacerlo de la mejor manera. Sabemos que el club es grande acá en Colombia, tiene una hinchada muy importante y solo queda retribuir eso en la cancha. Ahora en la selección estamos pasando por un momento complicado, pero este pase me va a ayudar a seguir creciendo y a aportar mucho a la selección", agregó.

¿Cuándo debutará Luis Ramos en Colombia?

En caso se logre tener toda la documentación en regla, el técnico de América de Cali indicó que Luis Ramos podría debutar ante Deportivo Pasto este sábado 8 de febrero, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de Colombia.