¿A qué hora y dónde ver Newcastle vs Arsenal EN VIVO por la Premier League 2024-25?

¿A qué hora juega Newcastle vs Arsenal EN VIVO HOY? Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 5 de febrero en un duelo clave por la Premier League 2024-25. El compromiso tendrá lugar en el St. James' Park, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora jugarán Newcastle vs Arsenal?

El partido entre Newcastle vs Arsenal se jugará este miércoles 5 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Newcastle vs Arsenal en su debut por Copa Libertadores?

La transmisión del Newcastle vs Arsenal se podrá ver a través de la señal de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano. Si no tienes acceso a este servicio, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Newcastle vs Arsenal por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Newcastle vs Arsenal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Newcastle vs Arsenal por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Newcastle vs Arsenal: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Newcastle vs Arsenal. El equipo de Arne Slot es favorito.