Un poco más de un mes nos separa para el reinicio de las Eliminatorias 2026 y existe mucha incertidumbre sobre quién será el encargado de dirigir a la selección peruana en los 6 partidos que le restan en la competición. En medio de este panorama, desde diversos sectores mencionaron a algunos entrenadores de medio local para que asuman la dirección técnica de la Bicolor.

En medio de este panorama, Fabián Bustos, estratega de Universitario de Deportes, fue consultado sobre si existió algún contacto con la Federación Peruana de Fútbol para que sea el reemplazante de Jorge Fossati.

Fabián Bustos sobre la posibilidad de dirigir la selección peruana

El entrenador argentino, que dirigió grandes clubes del continente como Santos FC y Barcelona SC, dejó en claro que no tuvo contacto con alguien de la Videna. No obstante, remarcó que, en el futuro, sí le gustaría asumir las riendas de alguna selección.

"No me ha llamado nadie de la Federación y no tienen por qué, obviamente. En un futuro claro que me gustaría dirigir una selección. No me veo en el futuro inmediato en una selección. Creo que más adelante sí me gustaría", manifestó en diálogo con Teledeportes.

Por otra parte, Bustos se pronunció sobre el complicado presente que afronta la Bicolor y señaló que aspectos deben trabajar para mejorar. "Yo creo que hay futbolista. Hay que trabajarlos y darles más competencia. Por ejemplo, nuestra reserva que va a jugar Liga 3 está entrenando a la par nuestra, todos los días, y todavía no hay un fixture de cuándo va a arrancar. En ese tenemos que hacer hincapié, en la planificación de formativas y todas las categorías, tratar de tener un calendario organizado. Por lo que veo, hay jugadores para preparar (...). Hay que planificar los recambios que necesita una selección como la peruana", concluyó.

¿Quién va a dirigir la selección peruana?

Luego de que Néstor Pékerman rechazara la propuesta de la selección peruana, el exfutbolista Diego Rebagliati mencionó que la intención de la FPF es contar con un entrenador del medio local para que dirija al equipo en el tramo final de las Eliminatorias.

"Me dijeron tiene que ser alguien que es del Perú, que sea alguien del fútbol local, que esté dispuesto a asumir por seis partidos, que no pretenda un proyecto a largo plazo, la Federación no está para ofrecer un proyecto a largo plazo, nadie te dice que ha tirado la toalla, están trabajando, preparando el viaje a Venezuela y ya definieron el partido con Bolivia", afirmó en el programa 'Al Ángulo'.

"Me hablaron de tres nombres. Uno del cual se habla mucho y me sorprendió es Ángel Comizzo, que está en Atlético Grau y es un equipo cercano a la Federación. Su presidente Arturo Ríos no lo quiere ceder, salvo que le pongan una plata, ahí puede cambiar la cosa", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente encuentro de Perú será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido está programado para el 20 de marzo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).