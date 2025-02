Paolo Guerrero viene realizando la pretemporada 2025 con Alianza Lima de cara al debut por Copa Libertadores y a una nueva campaña en la Liga 1. El delantero de la selección peruana ha venido demostrando un gran nivel en los últimos amistosos con el cuadro íntimo y ya registra 3 goles (Deportivo Riestra, LDU y Aucas), por lo que el 'Depredador' llegará entonado al partido contra Nacional por el certamen continental. En medio de este presente, el exjugador de Corinthians se refirió a su posible retiro del fútbol.

En una entrevista para 'Fútbol en América', Paolo Guerrero aseguró que es muy probable que este 2025 sea su último año como jugador. El 'Depredador' contó que por ahora la decisión de su futuro está tomada, pero que al final de temporada la evaluará.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su posible retiro?

El delantero de 41 años también manifestó que se siente bien físicamente y precisó que después de algunos años puede hacer una pretemporada completa.

"¿Mi último año como futbolista? Sí, es muy probable. Creo que lo analizaré a final de año. Yo conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento bien. Ya tengo 41 años y no esperaba sentirme tan bien a esta edad. Puedo haber hecho una pretemporada, después de 4 o 5 años que no la hacía, la última fue en el 2020. La decisión está tomada, al final de temporada la evaluaré y después tomaré una decisión", declaró.

Por otro lado, el máximo artillero de la selección peruana se refirió a los nuevos refuerzos de Alianza Lima en este 2025 y aseveró que todos se están integrando de la mejor manera.

"Los compañeros que han llegado se han mostrado muy cooperativos a la hora de integrarse en el grupo. Eso es muy importante, eso suma. Con Pablo Ceppelini nos llevamos muy bien, tenemos una buena relación, así como con Erick Castillo, Guillermo Enrique, Fernando Gaibor y con Pablo Lavandeira, que ya ha estado aquí, pero coincido por primera vez. Con todos nos llevamos bien", agregó.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en el 2024 con Alianza Lima?

Guerrero llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024 tras su accidentado paso por el Club César Vallejo. Con camiseta blanquiazul, el delantero nacional disputó 8 partidos y anotó 4 goles. El 'Depredador' también registra una asistencia.

¿Hasta cuánto tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Paolo Guerrero se vinculó con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. El exjugador de LDU Quito se formó desde pequeño en el cuadro íntimo, pero que no pudo debutar de manera profesional hasta el 2024, ya que emigró a Europa.