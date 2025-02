La selección peruana vive un momento de incertidumbre. Luego del rechazo de Néstor Pékerman para dirigir a la Blanquirroja, el equipo continúa sin encontrar un DT de cara al reinicio de las Eliminatorias 2026. La FPF maneja diversas alternativas, pero los días pasan, las negociaciones se dan, pero ninguna se concreta.

Uno de los nombres de los que se habló en su momento fue el de Nolberto Solano. A pesar de que fue descartado rápidamente, no deja de ser una opción en Videna. Al respecto, Eddie Fleischman habló sobre la actual situación del popular 'Maestrito' y si existe alguna posibilidad de que asuma el banquillo de Perú.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la llegada de Nolberto Solano a la selección peruana?

En la última edición del programa 'Full Deportes', Eddie Fleischman habló sobre Nolberto Solano. El comunicador contó que 'Ñol' no es fijo en la Bicolor tras el rechazo de Néstor Pékerman. Además, reveló que actualmente se encuentra en el Viejo Continente.

"Nolberto Solano, por si acaso, para los que creen que es fijo porque dicen que si no viene Pékerman no queda otra y es Solano... Nolberto Solano está en Inglaterra. Tampoco es que lo tienen acá en la mano y mañana va a la Videna y empieza a dirigir", declaró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre si alguien de la FPF lo contactó para que asuma la dirección técnica de la selección peruana, Eddie Fleischamn fue claro y conciso: "Hasta el momento, nadie habló con él".

¿Quiénes son las opciones que maneja la FPF para dirigir a la selección peruana?

De acuerdo al periodista Diego Rebagliati, la FPF maneja hasta 3 opciones del medio local para la selección peruana. Lo que busca el máximo ente del balompié nacional es un DT para los últimas 6 partidos de las Eliminatorias. Uno de los nombres que más gusta es el de Ángel Comizzo.

"Me hablaron de tres nombres. Uno del cual se habla mucho y me sorprendió es Ángel Comizzo, que está en Atlético Grau y es un equipo cercano a la Federación. Su presidente Arturo Ríos no lo quiere ceder, salvo que le pongan una plata, ahí puede cambiar la cosa", contó en 'Al Ángulo'.

En esa misma línea, nombró a los otros dos técnicos que también están en carpeta. "Los otros dos técnicos son libres. Uno que es ‘Ñol’ porque estuvo en el proceso de Ricardo Gareca, dijo que no lo han llamado, entiende que lo asocian a Gareca y lo de Gareca no termino muy bien. El tercer nombre que me dijeron es Roberto Mosquera. Va a ser un nombre así", añadió.