El reinicio de las Eliminatorias 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y la selección peruana todavía no define a su nuevo entrenador. Si bien el argentino Néstor Pékerman era la principal opción de la FPF, en las últimas horas se pudo conocer que el experimentado estratega decidió rechazar la propuesta debido a una serie de diferencias en el aspecto deportivo.

Ante lo acontecido, los aficionados del conjunto nacional no dudaron en reaccionar a través de las redes sociales y, para sorpresa de muchos, volvieron tendencia el nombre de Ricardo Gareca, técnico que tuvo un exitoso ciclo en la Bicolor entre el 2015 y 2022.

¿Por qué Néstor Pékerman rechazó a la selección peruana?

El encargo de dar a conocer la respuesta de Néstor Pékerman fue el periodista argentino César Luis Merlo. El reconocido comunicador mencionó que el estratega de 75 años buscaba un proyecto que le permita trabajar junto a las selecciones menores.

"José Pekerman no será el entrenador de Perú. El argentino declinó la oferta, ya que no hubo coincidencias en lo deportivo debido a que él quería un proyecto que englobe juveniles y la selección mayor. Además, pretendía trabajar con el tiempo necesario para devolver a Perú el brillo de otros tiempos", escribió en su cuenta de 'X'.

Gareca se volvió tendencia tras negativa de Pékerman

Los hinchas de la selección peruana utilizaron como ejemplo lo acontecido en la no renovación de Ricardo Gareca para cuestionar a la FPF por su fallida negociación con Néstor Pékerman.

"Pékerman quería lo mismo que Gareca para renovar. Esa gente es profesional, sabe lo que realmente tiene que cambiar para mejorar. Confían en el talento peruano, pero no en quienes están dirigiendo", "Un DT de prestigio no aceptará trabajar con una dirigencia informal como Agustín Lozano. La prensa local revela que la FPF va por Tite, un técnico caro en Sudamérica. Si en un principio desecharon a Gareca por ser muy costoso... Entonces, ¿por qué contratar al brasileño?", "Eso ya se sabía. A Lozano no le gusta que se metan con las menores, no quiere algo íntegro. Lo mismo pasó con Gareca y, por eso, lo dejaron ir", "Lozano le negó lo mismo a Gareca", fueron algunos de los comentarios.

En ese sentido, desde diversos sectores criticaron que la entidad no tengo un proyecto serio a nivel de selecciones. "Pékerman será mayor, pero esto demuestra que a la Federación Peruana de Fútbol no le interesa un proyecto integral con visión a futuro", "Todo DT de nivel siempre va a querer tener poder absoluto en la selección mayor y juveniles, solo así se hace un buen trabajo", "Respuesta obvia. La FPF no respeta procesos, eliminados en menores sub-20, con problemas de derechos de TV...", indicaron.

¿Quiénes son las otras opciones para dirigir a la selección peruana?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, además de Pékerman, la FPF conversó con los representantes de los argentinos Gabriel Milito y Marcelo Gallardo. Por otra parte, se espera que en los próximos días se reúnan con el brasileño Tite.