El astro portugués Cristiano Ronaldo confesó que estuvo a un paso de unirse al FC Barcelona antes de su fichaje por el Manchester United. En una reciente entrevista, el delantero compartió detalles sobre las negociaciones que pudieron cambiar el rumbo de su carrera.

'CR7', conocido por su exitosa trayectoria en el Real Madrid, sorprendió a los aficionados al revelar que su camino pudo haber sido diferente. Durante la conversación con el periodista Edu Aguirre, el jugador explicó cómo se desarrollaron las conversaciones con el club catalán y su decisión final.

Cristiano Ronaldo pudo haber jugado en Barcelona antes de llegar a Real Madrid

El veterano delantero recordó que su acercamiento al cuadro culé ocurrió cuando aún jugaba en el Sporting de Lisboa. "Sí, fue cuando estaba jugando en el Sporting y podía ir para varios clubes, y uno de ellos era Barcelona", afirmó. Este comentario revela que el interés por parte del club blaugrana fue real, aunque finalmente no se concretó.

El jugador continuó explicando que tuvo una reunión con un representante del Barcelona, quien mostró interés en su fichaje. Sin embargo, la oferta no se materializó de inmediato. "Recuerdo haber estado con una persona del Barcelona que quería contratarme, pero no fui. A lo mejor me quería contratar, pero me quería llevar al año siguiente", añadió. Esta situación dejó la puerta abierta a su posterior fichaje por el Manchester United, que se concretó rápidamente.

¿Cómo le hubiera ido a Cristiano Ronaldo en Barcelona?

Ronaldo también se animó a reflexionar sobre cómo su carrera podría haber sido similar si hubiera elegido el Barcelona. “Yo creo que podría ser muy parecido a lo que sucedió. Sí, Madrid es Madrid. Yo digo mi futuro como jugador era muy parecido”, comentó. Sin embargo, no dudó en afirmar que el Real Madrid es el club más grande del mundo, lo que subraya su lealtad hacia el equipo que lo catapultó a la fama internacional.

¿Por qué Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid?

En otro momento de la conversación, el luso explicó sus motivos para salir del Real Madrid pese al estatus de ídolo que tenía en el club blanco. "Porque quería una etapa diferente en mi vida. Mi ciclo ya estaba cerrado. Quería algo diferente, una motivación diferente. Fue más por ahí", dijo.

Cristiano Ronaldo jugó 9 temporadas en el Real Madrid. Foto: AFP

Además, afirmó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no tuvo el mejor de los tratos con él durante las negociaciones: "No me desgastó, porque fue algo que se lo había dicho al presidente y aceptó que yo podría salir. En ese momento, cuando estábamos en una fase de negociación, no se portó tan bien conmigo. Lo entiendo. Él lo hace siempre así".

Finalmente, reconoció que su mejor momento se dio en el Madrid: "Jugué muchos años en Madrid y fue, a lo mejor, el lugar donde más fui feliz futbolísticamente. Estaré siempre con Real Madrid en el corazón". Acerca de un posible regreso, dejó la puerta abierta para volver, pero una vez ya retirado. "Un día, a lo mejor. No lo descarto porque, como he dicho, dejé un legado ahí, una marca bonita. A lo mejor, cuando termine la carrera, pueda pasar ahí para hacer algo chulo", concluyó.