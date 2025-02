El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia sumó un nuevo capítulo luego de que Cristiano Ronaldo, en una entrevista reciente, asegurara sin titubeos que no existe ningún otro jugador más completo que él. En sus declaraciones, el astro portugués dejó claro que, en términos de habilidades, polivalencia y capacidad goleadora, está por encima de cualquier otra leyenda del balompié.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en el mundo del deporte. Mientras algunos lo respaldan y consideran sus cifras y trayectoria como argumentos suficientes, otros sostienen que Lionel Messi y otras figuras históricas tienen méritos iguales o superiores. Sin embargo, Ronaldo no dejó espacio para la duda: está convencido de su estatus como el mejor de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo se proclama el mejor jugador de la historia

En una conversación con el periodista Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo afirmó con seguridad que no hay nadie en la historia del fútbol que pueda igualar su capacidad. Pese a que muchos consideran que Lionel Messi o Diego Maradona o Pelé son mejores, él respeta sus opiniones; sin embargo, al ser el más completo, él tiene el trono del mejor jugador de todos los tiempos.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte. Una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo”, aseveró el ‘Comandante’.

“(¿Eres el mejor jugador de la historia?) Yo creo que sí, sinceramente. No vi a nadie mejor que yo. Lo digo de corazón”, aseguró Cristiano Ronaldo, que el último lunes anotó un doblete en la goleada de Al Nassr por la Champions League de Asia y llegó a los 923 goles.

Cristiano Ronaldo enfurece por la presión de llegar a los 1.000 goles

Uno de los objetivos que Cristiano Ronaldo tiene en mente es superar la barrera de los 1.000 goles oficiales en su carrera. Sin embargo, el delantero del Al-Nassr se mostró molesto por la constante presión mediática respecto a esta meta, pues cree que se le resta valor a las anotaciones que realizó previamente e indica que el récord debe llegar de forma natural.

“La gente está un poco pesada con los 1.000 goles. Yo sé que también soy culpable, pero parece que están desvalorizando lo que estoy haciendo. Por ejemplo, este año estoy haciendo muchos goles, goles bonitos y la gente no está valorando mi momento, por lo que falta para llegar a los 1.000 goles”, agregó CR7.

“No me gusta eso. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. 919, 920 goles... no va a cambiar nada. El mejor de la historia soy yo, punto final, es que no hay otro. Marcar goles, los números lo dicen, por eso no te voy a decir ‘ay, tienes que llegar a los mil goles’, si llegan, de puta madre. No pienso a largo plazo, yo pienso en el momento, en el presente”, declaró.

Cristiano Ronaldo elogia a Kylian Mbappé

A pesar de que el portugués no suele referirse a otros jugadores como posibles herederos de su legado, en esta ocasión tuvo palabras de elogio para Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo destacó las cualidades del delantero francés y su potencial para marcar una era en el fútbol mundial.

“A mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé. Y me pica diciéndome que es mejor que yo. Y le digo ‘papá es mejor que Mbappé, tiene muchos más goles’”, contó entre risas el portugués que en 2025 cumple 40 años.

“Cuiden al chaval, es muy bueno. Madrid tiene que protegerlo. No tengo duda que va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid. Le quiero mucho, no solo por la historia que ha tenido. De verdad, le veo como un crack y creo que le dará alegrías al equipo”, dijo.