El vencedor de la serie Alianza Lima vs Nacional se enfrentará a Boca Juniors. Foto: composición LR/Alianza Lima/Nacional

Alianza Lima empieza su camino en la Copa Libertadores 2025. Luego de las buenas sensaciones que dejaron sus recientes amistosos de pretemporada, el equipo comandado por Néstor Gorosito quedó listo para debutar, este miércoles 5 de febrero, ante Nacional de Paraguay por la fase previa del certamen continental. Revisa AQUÍ dónde ver el compromiso de los blanquiazules en Asunción.

A diferencia de su rival de turno, Alianza llega a este duelo sin disputar partidos oficiales y con la consigna de conseguir un buen resultado en territorio guaraní. Por su parte, el elenco albo afronta un complicado panorama después de disputar sus primeros partidos oficiales en la liga local: el entrenador Víctor Bernay fue despedido por los malos resultados.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Nacional en su debut por Copa Libertadores?

La transmisión del Alianza Lima vs Nacional se podrá ver a través de la señal de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano. Si no tienes acceso a este servicio, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Nacional?

El partido de ida entre Alianza Lima y Nacional se disputará este miércoles 5 de febrero, desde las 7.30 p. m. (hora en Perú) y 9.30 p. m. (hora de Paraguay).

Alineaciones Alianza Lima vs. Nacional

Con base en sus recientes partidos, estos serían los equipos titulares de Alianza Lima vs. Nacional por Copa Libertadores.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Gómez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra; Carlos Gómez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Nacional: Rojas; Alfaro, Cañete, Monteagudo, Benítez; Jara, Ramírez, Quintana, Arrúa; Caballero, Duarte.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs Nacional?

El primer partido entre Alianza Lima y Nacional tendrá lugar en el Estadio Arsenio Erico, recinto ubicado en en el Barrio Obrero de la ciudad de Asunción y que cuenta con capacidad para albergar a más de 7.000 espectadores.

Partidos de Alianza Lima en el 2025

Luego de su debut en Copa Libertadores, Alianza tendrá que enfocarse en lo que será su primer partido en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.