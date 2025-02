Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga: pronóstico, canal y horario del partido por la liga de España

¿Dónde ver Barcelona vs Alavés EN VIVO? El equipo de Hansi Flick recibirá al conjunto albiazul, este domingo 2 de febrero, por la fecha 22 de LaLiga de España. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora española), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El FC Barcelona llega a su próximo encuentro en un momento óptimo tras golear al Valencia 7-1 en la jornada 21 y obtener su boleto a los octavos de final de la Champions League. Con la mirada puesta en sumar tres puntos, buscan presionar a sus rivales directos, Atlético de Madrid y Real Madrid. Por su parte, el Deportivo Alavés, que solo ha conseguido una victoria en sus últimos diez partidos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Alavés?

En territorio peruano, el partido Barcelona vs Alavés está programado para jugarse desde las 8.00 a. m. Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 7.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Alavés?

En territorio sudamericano, el cotejo entre Barcelona vs Alavés por LaLiga de España 2025 estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En España, el duelo irá por Movistar + LaLiga y, en México, será televisado por Sky Sports.

¿Cómo sintonizar Barcelona vs Alavés vía DSports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Barcelona vs Alavés.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver Barcelona vs Alavés online gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Alavés por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Alineaciones Barcelona vs Alavés

Barcelona: Szczesny; Koundé, Pau Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Szczesny; Koundé, Pau Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski. Barcelona: Owono; Tenaglia, Mouriño, Diarra, Manu Sánchez; Blanco, Guevara; Carlos Vicente, Guridi, Conechny; Kike García.

Barcelona vs Alavés: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Barcelona vs Alavés. El favoritismo es del club blaugrana.