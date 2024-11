Jorge Fossati saca sus conclusiones y ya piensa en Argentina

Hora de voltear la página. Las caras largas luego del amargo empate sin goles ante Chile en el estadio Monumental fueron muy evidentes. El día después del partido, la selección peruana continuó con sus entrenamientos con miras al difícil choque de este martes contra Argentina en Buenos Aires y donde solo vale ganar, caso contrario, le decimos adiós a la cita mundialista la cual se celebrará en el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El técnico Jorge Fossati no ocultó su malestar por el 0-0 y lamentó no retribuir ese apoyo con una victoria que nos permita seguir soñando con la Copa del Mundo. “Hay menos margen de error, por lo cual, analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfecho para nada porque queríamos darle alegrías al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece. Salvo el segundo tiempo ante Brasil, siento que el equipo está cada vez más fuerte, ha ido fortaleciéndose, a pesar de las muchas dificultades que hemos tenidos. Trato que el equipo mejore partido a partido”, declaró el uruguayo, para luego agregar que ante la Albiceleste se deberá plantear el partido de forma diferente.

“Ahora nos pondremos a pensar en ese partido y seguramente la estrategia será diferente. De alguna manera, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Sacaremos las conclusiones de este (ante Chile). Si me equivoqué, voy a ser el primer en aceptarlo, porque seguramente cometo errores”, autocriticó.

Advíncula y Callens se tienen fe

Por su parte, Luis Advíncula sostuvo que el equipo se encuentra firme y que seguirá luchando en busca del objetivo final, aunque también mostró su calentura por la igualdad. “Este grupo tiene buenos referentes, la gran mayoría estamos grandes, tenemos muchas batallas con la selección, los más chicos tienen que ver eso, el camino que se está trazando. Tenemos que ver las feas en ámbitos de resultados, también tuvimos momentos gloriosos, pero no podemos hablar de lo que ya pasó. El equipo va creciendo a cómo empezamos la Clasificatoria”, indicó el jugador de Boca Juniors.

“Es un resultado de mie…, queríamos los tres puntos, pero los más chicos, que para mí es una palabra mal usada, porque todos sabemos lo que queremos y aquí todos somos responsables, tanto los grandes como los chicos, logras grandes ponemos la cara y el pecho, pero ellos deben saber que son importantes para este grupo”, añadió visiblemente molesto.

Luis Advíncula atacó mucho por el sector izquierdo.

Alexander Callens fue uno de los puntos altos el último viernes ante Chile y tras el compromiso tomó la palabra e indicó que aún tenemos chances de clasificar al Mundial. Siempre dicen lo mismo (que ya estamos eliminados), pero la verdad es que todavía falta mucho, así que hay que seguir. El partido estaba parejo, estaba para cualquiera. No pudimos encajarla. Así que, nada, hay que seguir trabajando. Lo único que nos faltó fue el gol. Defendimos bien, pero faltó el gol”, declaró el defensor del AEK Atenas.